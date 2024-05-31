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唐西奇怒嗆挑釁球迷「現在誰在哭」　奇德：開賽就讓灰狼迷安靜

記者游郁香／綜合報導

獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)在西區冠軍賽G5首節就猛轟20分，追平個人季後賽單節新高，灰狼主場球迷對他的嘲諷，反倒成為激發他打出神勇表現的動力，他第3節打進並要到加罰後，怒嗆對他比「哭哭手勢」的球迷，「現在是誰在哭，混蛋！」他賽後坦承，那次的挑釁事件讓他很火大。

灰狼將戰線延長到G5，避免了被橫掃，但結局一樣令人尷尬，他們G5從開賽就被唐西奇打爆，一位明尼蘇達球迷幫倒忙，在第1節剛開始時對著唐西奇揮舞手帕，暗諷他整天「哭求」犯規，唐西奇看到對方後露出微笑，接著就開啟飆分模式，單節11投8中猛轟20分，力壓灰狼全隊的19分。

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《NBC》資深記者赫林(Kurt Helin)打趣表示，「不要惹唐西奇生氣，你不會喜歡他生氣的樣子。」不過灰狼上半場打完落後29分之下，又有主場球迷第3節對唐西奇比出「哭哭手勢」，切入取分的唐西奇得到加罰機會，對著該名挑釁他的球迷怒噴，「現在是誰在哭，混蛋！」

▲▼獨行俠金童唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠金童唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇賽後談到此事，並未透露場邊的灰狼迷對他說了些什麼，「我不能告訴你。如果我告訴你，我可能會告他。但你知道，那讓我很生氣，現在每個人都知道了。」

唐西奇最終繳出36分、10籃板和5助攻，率隊以21分差順利關門，挺進隊史睽違13年的總冠軍賽。主帥奇德(Jason Kidd)大讚，「他開賽就澆熄了場邊觀眾的熱情……他準備好了，身為領袖，這正是你所需要的。」

談到首節就猛砍20分，獲頒西冠MVP的唐西奇說，「我就是想為比賽定下基調。」他將分區冠軍賽MVP獻給全隊，「這種感覺難以置信，我們進入總決賽了！」

▲▼獨行俠金童唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠金童唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇今年季後賽狀態火燙，他成為史上第4位在單一季後賽至少攻下450分、150籃板和150助攻的球員，前3位是1987年的「大鳥」柏德(Larry Bird)、6度達標的聯盟門面詹姆斯(LeBron James)和2023年的金塊一哥約基奇(Nikola Jokic)。

獨行俠預計6月7日與本季聯盟龍頭塞爾提克進行總冠軍賽G1，唐西奇先禮後兵，他以「NBA最強球隊」來稱呼今年晉級之路沒遇上太多阻礙的對手綠衫軍。

▼NBA總冠軍賽賽程。（圖／記者游郁香製）

▲▼NBA總冠軍賽賽程。（圖／記者游郁香製）

關鍵字： NBA獨行俠金童唐西奇

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