本季締造隊史最多敗　巫師仍決定扶正代理教練

▲巫師扶正代理教練基夫。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

華盛頓巫師本季僅有15勝67敗勝率不足兩成的戰績，僅略優於創下聯盟連敗紀錄的底特律活塞，排名聯盟倒數第二，而他們賽季初期原先的主帥安索二世(Wes Unseld Jr.)於季中就被高升到管理層，由助教基夫(Brian Keefe)暫代兵符，現在球團決定「真除」基夫，讓他正式成為新賽季的球隊總教練。

安索二世在今年賽季前43場比賽只帶出7勝36敗的戰績，於是在美國時間1月25日之後就被球團「高升」，由基夫暫代兵符，但基夫也只帶領球隊打出8勝31敗的成績，最終連6個賽季無緣季後賽。

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今年48歲的基夫是從2007年開始進到NBA開啟執教生涯，他共在西雅圖超音速及奧克拉荷馬雷霆當了8個賽季的總教練，接著分別到紐約尼克、洛杉磯湖人、布魯克林籃網擔任助理教練，直到今年賽季轉戰巫師後，才獲得生涯首次擔任球隊總教練的機會。

基夫談到對於正式接掌兵符的想法，「我很期待跟我們的球員繼續合作，幫助他們繼續成長、發展，我們致力於建立一個負責且勤奮的團隊，一天比一天更加進步。」

巫師總管道金斯(Will Dawkins)指出，「基夫證明了自己能激勵人心並建立起人與人之間聯繫，很開心他成為我們新賽季的總教練，他將作為球隊的領導者，幫助我們的球員更加進步，也相信他豐富的經驗能成為球隊長期持續成功的基礎。」