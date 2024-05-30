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NBA「最強175公分」被AK47指著　湯瑪斯：若不是我的身分恐喪命

▲▼湯瑪斯獲得太陽開出的第2紙10天短約。（圖／VCG）

▲湯瑪斯本季重返NBA，披上NBA戰袍。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

暌違2年重返NBA的「最強175公分」湯瑪斯(Isaiah Thomas)，本季披上太陽戰袍，還在季後賽首輪登場，可惜鳳凰城遭灰狼橫掃出局，他的賽季也宣告結束。正在享受休賽季時光的湯瑪斯，在社群媒體上自爆近日遭生命威脅，一個孩子拿出AK47步槍指著他和朋友，對方因認出他是NBA球員才沒傷害他們。

湯瑪斯曾2度入選全明星賽，卻在遭逢臀傷與妹妹車禍過世的打擊後，從高峰跌落低谷，2017-18到2021-22賽季期間，他輾轉效力了7隊，一度遠離NBA近2年，直到今年3月再次從G聯盟出發，並獲得擁有3巨頭杜蘭特(Kevin Durant)、布克(Devin Booker)和畢爾(Bradley Beal)的太陽青睞，連續簽下2張10天短約，最終雙方決定合作到本季結束。

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這位來自華盛頓的「最強175公分」本季替太陽出賽6場，並在季後賽首輪G1替補上場4分鐘，不過沒有分數進帳。隨著鳳凰城遭灰狼橫掃出局，湯瑪斯的賽季也畫下句點，正在享受休賽季時光的他， 卻意外碰上一起「危及生命」的威脅事件。

▲▼湯瑪斯獲得太陽開出的第2紙10天短約。（圖／VCG）

▲湯瑪斯本季重返NBA，披上NBA戰袍。（圖／VCG）

湯瑪斯在社群媒體上表示，「這些年輕孩子的行為真的很令人震驚！我昨天經歷了一個改變生命的時刻，有個孩子拿著AK47步槍指著我和我的朋友，如果不是因為我的身分，還有他認出我在自己的城市裡，他可能會結束我們所有人的生命。」

湯瑪斯心有餘悸地說，「我們只能為這些年輕人禱告！上帝昨天確實在行動。該死，一切可能就這麼結束，真是令人嘆息，完全毫無理由！」

關鍵字： NBA太陽湯瑪斯

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