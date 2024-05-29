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36歲康利西冠7連敗後首勝　蟻人笑他「老得要死」幫取兩字怪綽號

記者游郁香／綜合報導

36歲資深控衛康利(Mike Conley)相隔11年重返西區冠軍賽，前一次他效力灰熊時遭到馬刺橫掃，這次他已是灰狼老將，前3場都敗給獨行俠，直到背水一戰G4終於以5分差險勝，首次在分區決賽嚐到勝利的滋味，「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)賽後虧他「老得要死」，還替他取了一個搞怪的綽號。

2007年進入NBA的康利，已在籃球最高殿堂打滾了17季，是全聯盟公認的「好隊友」，生涯從未領過技術犯規，多年來維持極佳的形象。他上季中來到明尼蘇達，成為團隊仰賴的老大哥。他在灰狼陷入0勝3敗絕境後坦言，自己可能是陣中唯一真正感受到壓力的人，「我已經36歲，不常有這樣的機會。」

▲▼灰狼康利、艾德華茲 。（圖／達志影像／美聯社）

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▲灰狼康利。（圖／達志影像／美聯社）

不過艾德華茲高呼要創造歷史，鼓舞了康利，他在G4生死戰9投5中攻下14分、7助攻，與合力轟下54分的雙星唐斯(Karl-Anthony Towns)、「蟻人」攜手率隊以105比100扳回1勝，也總算在西冠嚐到勝利的滋味，生涯在分區決賽累計1勝7敗。

艾德華茲賽後打趣虧康利「老得要死」，還突然和媒體爆料，這位老大哥有一個新綽號「Bite Bite」，因為他看起來就像準備要咬東西。對此康利澄清「蟻人」是受訪時臨時編出這個綽號，「我從來沒聽過他這樣叫我。」

▲▼灰狼康利、艾德華茲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼康利、艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

「蟻人」向康利致敬，稱對方整場不斷攻擊籃框，「他是我的控球後衛、我的老大哥。他今晚打得很棒，我不能要求更多。謝謝你，康利。」

根據統計，22歲的艾德華茲是史上最年輕在「生死戰」攻下29分、10籃板和9助攻的球員，他在場上和場下都展現樂觀、開朗，極其強大的心理素質。《ClutchPoints》指出，這是他之所以被視為NBA未來門面之一的重要原因。

▲▼灰狼艾德華茲、唐斯、康利；獨行俠唐西奇 。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA灰狼康利蟻人艾德華茲

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