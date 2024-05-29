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台北戰神來勢洶洶　成軍首季就闖冠軍賽並抱走年度啦啦隊

▲T1 LEAGUE 2023-24賽季年度啦啦隊台北戰神Taishin Wonders。（圖／T1聯盟提供）

▲T1 LEAGUE 2023-24賽季年度啦啦隊台北戰神Taishin Wonders。（圖／T1聯盟提供）

記者簡名杉／綜合報導

台北戰神成軍第一年成績亮眼，雖然以第四名之姿驚險進軍季後賽，但首輪就「以下剋上」，扳倒「衛冕軍」中信特攻，進軍冠軍賽，而不只球場上球員表現優異，場邊的最美「嬌」點也不遜色，專屬啦啦隊「Taishin Wonders」在第一年就抱走今年聯盟新增的「年度啦啦隊」大獎！

T1 League本季新增年度啦啦隊獎項，除球迷票選之外，更依照各隊啦啦隊之服裝、舞蹈、球迷帶動等項目，邀請聯盟會長錢薇娟、秘書長王志群，與三位專業籃球記者、編舞大師「大目老師」、造型師「鄭凱文老師」、知名製作人暨舞台導演「楊致遠 one哥」進行評比，最終由台北戰神的Taishin Wonders突圍而出，獲得年度啦啦隊獎項。

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Taishin Wonders由11位成員洗菜、橘兒、Mika、Queena、柳柳、俐蓁、小珍奶、蔓妮、甜心、彭彭、Ally為臺北戰神眾將加油，主場每一次又正又殺的開場表演，隨著不同主題搭配相對應的特色戰袍，皆受到評審高分點評。而場邊應援更是出其不意，有互動性十足的「大戰神，小戰神」趣味猜拳、吸睛十足的節間舉牌舞之外，也獨創了與競技啦啦隊合作，在終場施放勝利煙火的創意演出。

另外球迷票選部分，Taishin Wonders以6,525屈居8,762票的Passion Sissters之後，而Taishin Wonders在專業人士評選部分則拿下四張過半數的五分票，加權總分後以28分打退Passion Sissters的26分，評審委員則讚許道，「服裝有配合節日跟主題日做調整，整體舞蹈風格也很多元豐富，隊員也都跳得相當投入，令人目不暇給。女孩們場邊應援帶動頗具變化與新意，著實讓人眼睛為之一亮。」
 

關鍵字： 台北戰神T1年度啦啦隊

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