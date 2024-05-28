餅總自肥！傑尼獅「最靚古惑仔」　球迷：玖壹神還原小結巴

▲統一獅公布林岳平（右）「銅鑼灣的扛霸子陳浩南」、李其峰（左）的「東興雙虎陳天雄烏鴉」、玖壹JOY（中）扮演的「小結巴」造型 。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

統一獅傑尼獅主題日6月8日到10日在端午連假登場，今年以港式復古造型登場，向經典港片的角色群致敬，統一獅今天公布林岳平的「銅鑼灣的扛霸子陳浩南」、李其峰飾演「東興雙虎陳天雄烏鴉」，以及Uni girls的Joy扮演的「小結巴」造型。

傑尼獅主題日自2019年創立起，每年皆以不同面貌呈現各種不同於賽場上的「帥」，從英倫紳士、型男時裝、清新單寧、日式浴衣到學院風格，都是中職數一數二的高顏值與高質感的代表。

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今年傑尼獅們由總教練林岳平帶領，全員以港式復古造型登場，不僅是向經典港片的角色群致敬，更結合香港茶餐廳霓虹燈、花磚與手寫菜單等文化特色發揮呈現出道地港式氛圍。

▲統一獅傑尼獅靚仔茶餐廳。（圖／統一獅提供）

統一獅由林岱安、林安可及Uni girls詩詩扮演「最靚食神」，陳傑憲、陳重羽與Uni girls綵冞MINA擔綱「最靚賭神」，林岳平、李其峰與Uni girls玖壹JOY飾演「最靚古惑仔」。

在主題日3天賽前都有「情比金堅開幕剪綵大會」，讓球迷合影拍照，6月8日是「最靚食神」、6月9日是「最靚賭神」、6月10日是「最靚古惑仔」。

今天統一獅公布林岳平的「銅鑼灣的扛霸子陳浩南」、李其峰的「東興雙虎陳天雄烏鴉」、玖壹JOY扮演的「小結巴」造型。

球迷在統一獅粉絲團留言，「小結巴好正！」、「小結巴神還原，根本黎姿本人！」、「餅總和李其峰好適合啊」、「浩南哥好帥」、「史上最自肥的總教頭」。

球團準備了主題限定港式LOGO奶茶杯作為進場贈品，並隨入場日不同再贈印有選手女孩肖像的傑尼獅杯墊組，3日款式各不同。