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布朗場均近30分奪東冠MVP　綠衫軍總冠軍賽前可休10天

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克今(28)日在東區冠軍賽G4順利關門，克服末節開局9分落後，最後3分33秒讓溜馬1分未得，並以一波7比0攻勢終結比賽，隊史第23度晉級NBA總冠軍賽，將爭奪第18冠。此系列賽場均能砍29.8分，命中率51.7%的布朗(Jaylen Brown)獲頒東冠MVP，他在關門戰最後3分鐘有極為關鍵的演出。

尋求隊史第18冠的東區老牌勁旅塞爾提克，今年季後賽相當強運，連3輪的對手一哥都因傷倒下，包括首輪的熱火頭牌巴特勒(Jimmy Butler)、次輪「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)和東冠的溜馬少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)，綠衫軍僅打了14場就搶下總冠軍賽門票，在總決賽6月7日開打前，他們有整整10天能養精蓄銳。

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▲▼塞爾提克布朗贏得東區冠軍賽MVP。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克布朗贏得東區冠軍賽MVP。（圖／達志影像／美聯社，下同）

綠衫軍雙星之一布朗這個系列賽繳出場均29.8分、5籃板、2抄截，投籃命中率51.7%，獲頒東冠MVP。他關門戰最後3分鐘的表現相當關鍵，先是切入拋投扳平比數，接著封阻溜馬後場新星內姆哈德(Andrew Nembhard)，並在終場前45秒送助攻給懷特(Derrick White)，讓對方砍進超前比分的致勝三分彈。

▼NBA季後賽5月28日戰況。（圖／記者游郁香製）

▲▼NBA季後賽5月28日戰況。（圖／記者游郁香製）

布朗東冠G4鏖戰了44分鐘，砍下29分、6籃板，3抄截，2助攻和1火鍋，每當綠衫軍需要他的時候，他總能挺身而出，展現MVP身手。

▲▼塞爾提克布朗贏得東區冠軍賽MVP。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA塞爾提克布朗

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