布朗場均近30分奪東冠MVP　綠衫軍總冠軍賽前可休10天

塞爾提克今(28)日在東區冠軍賽G4順利關門,克服末節開局9分落後,最後3分33秒讓溜馬1分未得,並以一波7比0攻勢終結比賽,隊史第23度晉級NBA總冠軍賽,將爭奪第18冠。此系列賽場均能砍29.8分,命中率51.7%的布朗(Jaylen Brown)獲頒東冠MVP,他在關門戰最後3分鐘有極為關鍵的演出。

Jaylen Brown in the final 3 minutes to send the Celtics to the NBA Finals:



-Hit a step through to tie the game

-Blocked Nembhard at the rim

-Attacked paint, found White for go-ahead 3



29 points, 6 rebounds, 3 steals, 2 assists, 1 block in 44 minutes. A complete game by Brown. pic.twitter.com/7BZpOyWCZP