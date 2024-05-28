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懷特超前三分彈！塞爾提克橫掃奪東冠　挺進NBA總冠軍賽

▲▼塞爾提克坦圖、布朗；溜馬內姆哈德。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

東區冠軍賽G4今(28)日在印第安納主場登場，作客的塞爾提克尋求「關門」，儘管末節一度9分落後，在雙星坦圖、布朗聯手搶分之下，很快又逼近比分，加上懷特終場前45秒砍進超前三分彈，終場以105比102逆轉獲勝，系列賽4連勝橫掃奪下東區冠軍，挺進總冠軍賽。

賽前兩隊替今日傳出癌逝的名人堂球星華頓(Bill Walton)默哀，華頓生涯最後2季曾替塞爾提克效力。綠衫軍今日力拚4戰橫掃前進總冠軍賽，防守大將哈樂戴(Jrue Holiday)首節3投3中拿下8分，面臨「背水一戰」的溜馬則有麥康奈爾(T.J. McConnell)從板凳挹注8分，波士頓首節打完以29比27領先。

▲▼塞爾提克坦圖、布朗；溜馬內姆哈德。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克布朗（右）。（圖／達志影像／美聯社）

綠衫軍一哥坦圖(Jayson Tatum)上半場手感發燙，14投7中攻下16分、5籃板和4助攻，搭檔布朗(Jaylen Brown)也貢獻10分、3籃板和2抄截。溜馬雖然連2戰都少了左腿筋舊傷復發的一哥哈利伯頓(Tyrese Haliburton)，並沒有因此讓局勢一面倒。

大心臟的印城2年級後衛內姆哈德(Andrew Nembhard)前2節包辦16分、5助攻，還在上半場終了前大秀轉身過人，高難度壓哨拋投，幫助溜馬以57比58緊咬住比數。

▲▼塞爾提克坦圖、布朗；溜馬內姆哈德。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬內姆哈德（左）。（圖／達志影像／美聯社）

《The Athletic》記者金恩(Jay King)大讚，無論這個系列賽能持續多久，溜馬都能為內姆哈德的表現感到振奮，他成為塞爾提克的一大「問題」，「他職業生涯一開始就表現出色，這個系列賽可能成為他的跳板。」

第3節還剩7分42秒，溜馬69比67、2分領先，主力大將透納(Myles Turner)幫忙掩護時撞倒了懷特(Derrick White)，吞下進攻犯規，布朗跳出來替隊友出氣，推了溜馬當家長人一把，透納氣不過用雙手將布朗推出場外，裁判審視重播畫面後，給了兩人各1次技術犯規。

雙方持續拉鋸，溜馬一度靠著托平(Obi Toppin)第3節最後4分22秒的三分彈，將領先擴大到76比71、5分差，但隨後透納在豪瑟(Sam Hauser)身上賠上個人第4次犯規，送給對方2罰，哈樂戴也跳出來取分，綠衫軍迅速將分差縮小到1分。

溜馬帶著83比80、3分些微領先進入決勝節。綠衫軍末節開局就在雙星布朗、坦圖連續得分下，追成85平，不過布朗的三分球因為24秒違例而被沒收，印第安納則在麥康奈爾連3次出手命中，加上內姆哈德完成了一記三分打，將領先擴大到94比85、9分差。

比賽還剩7分23秒，麥康奈爾遭布朗下重手犯規，他切入時先是被布朗打臉，接著因失去重心背部著地重摔，一度痛苦倒地，但裁判認定這是一次普通犯規。

▲▼溜馬替補控衛麥康奈爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬替補控衛麥康奈爾（右）。（圖／達志影像／美聯社）

終場前3分54秒，哈樂戴的三分打讓塞爾提克又逼近到2分差，隨後坦圖暴扣得手，布朗也拋投得分，綠衫軍將比數扳成102平。懷特最後45秒飆進超前三分，溜馬一直無法搶下籃板，綠衫軍終場就以105比102逆轉取勝，系列賽4戰橫掃挺進總冠軍賽。

綠衫軍此役有2人得分突破20大關，布朗貢獻29分、6籃板；坦圖拿下26分、13籃板和8助攻；哈樂戴繳出17分、9籃板；懷特得到16分、4助攻、4籃板和5抄截。溜馬以內姆哈德飆出24分、10助攻和6籃板最佳。

▲▼塞爾提克懷特。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克懷特。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA塞爾提克坦圖布朗溜馬透納內姆哈德

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