懷特超前三分彈！塞爾提克橫掃奪東冠　挺進NBA總冠軍賽

▲塞爾提克坦圖。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

東區冠軍賽G4今(28)日在印第安納主場登場,作客的塞爾提克尋求「關門」,儘管末節一度9分落後,在雙星坦圖、布朗聯手搶分之下,很快又逼近比分,加上懷特終場前45秒砍進超前三分彈,終場以105比102逆轉獲勝,系列賽4連勝橫掃奪下東區冠軍,挺進總冠軍賽。

Ahead of Game 4 in Indiana, a moment of silence was observed in honor of Bill Walton



@espnpic.twitter.com/VpZtTBhYP8 [廣告]請繼續往下閱讀... May 28, 2024

賽前兩隊替今日傳出癌逝的名人堂球星華頓(Bill Walton)默哀,華頓生涯最後2季曾替塞爾提克效力。綠衫軍今日力拚4戰橫掃前進總冠軍賽,防守大將哈樂戴(Jrue Holiday)首節3投3中拿下8分,面臨「背水一戰」的溜馬則有麥康奈爾(T.J. McConnell)從板凳挹注8分,波士頓首節打完以29比27領先。

▲塞爾提克布朗(右)。(圖/達志影像/美聯社)

綠衫軍一哥坦圖(Jayson Tatum)上半場手感發燙,14投7中攻下16分、5籃板和4助攻,搭檔布朗(Jaylen Brown)也貢獻10分、3籃板和2抄截。溜馬雖然連2戰都少了左腿筋舊傷復發的一哥哈利伯頓(Tyrese Haliburton),並沒有因此讓局勢一面倒。

Andrew Nembhard spins and knocks down the mid-range bucket to beat the BUZZER



pic.twitter.com/mUHnoeJhEf — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 28, 2024

大心臟的印城2年級後衛內姆哈德(Andrew Nembhard)前2節包辦16分、5助攻,還在上半場終了前大秀轉身過人,高難度壓哨拋投,幫助溜馬以57比58緊咬住比數。

▲溜馬內姆哈德(左)。(圖/達志影像/美聯社)

《The Athletic》記者金恩(Jay King)大讚,無論這個系列賽能持續多久,溜馬都能為內姆哈德的表現感到振奮,他成為塞爾提克的一大「問題」,「他職業生涯一開始就表現出色,這個系列賽可能成為他的跳板。」

第3節還剩7分42秒,溜馬69比67、2分領先,主力大將透納(Myles Turner)幫忙掩護時撞倒了懷特(Derrick White),吞下進攻犯規,布朗跳出來替隊友出氣,推了溜馬當家長人一把,透納氣不過用雙手將布朗推出場外,裁判審視重播畫面後,給了兩人各1次技術犯規。

Myles Turner and Jaylen Brown were both assessed technical fouls after this scuffle.



Thoughts?



pic.twitter.com/HxGJxG468r — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 28, 2024

雙方持續拉鋸,溜馬一度靠著托平(Obi Toppin)第3節最後4分22秒的三分彈,將領先擴大到76比71、5分差,但隨後透納在豪瑟(Sam Hauser)身上賠上個人第4次犯規,送給對方2罰,哈樂戴也跳出來取分,綠衫軍迅速將分差縮小到1分。

Obi Toppin for !



Pacers lead in the 3Q and look to force Game 5 with a win on ESPN pic.twitter.com/JCowL5gQ6e — NBA (@NBA) May 28, 2024

溜馬帶著83比80、3分些微領先進入決勝節。綠衫軍末節開局就在雙星布朗、坦圖連續得分下,追成85平,不過布朗的三分球因為24秒違例而被沒收,印第安納則在麥康奈爾連3次出手命中,加上內姆哈德完成了一記三分打,將領先擴大到94比85、9分差。

This was NOT ruled a flagrant foul



Good or bad call?



pic.twitter.com/SEW9PCC0wb — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 28, 2024

比賽還剩7分23秒,麥康奈爾遭布朗下重手犯規,他切入時先是被布朗打臉,接著因失去重心背部著地重摔,一度痛苦倒地,但裁判認定這是一次普通犯規。

▲溜馬替補控衛麥康奈爾(右)。(圖/達志影像/美聯社)

終場前3分54秒,哈樂戴的三分打讓塞爾提克又逼近到2分差,隨後坦圖暴扣得手,布朗也拋投得分,綠衫軍將比數扳成102平。懷特最後45秒飆進超前三分,溜馬一直無法搶下籃板,綠衫軍終場就以105比102逆轉取勝,系列賽4戰橫掃挺進總冠軍賽。

DERRICK WHITE FOR THE WIN IN INDY



The @celtics advance to the #NBAFinals presented by @YouTubeTV! pic.twitter.com/bk6LFD4MuN — NBA (@NBA) May 28, 2024

綠衫軍此役有2人得分突破20大關,布朗貢獻29分、6籃板;坦圖拿下26分、13籃板和8助攻;哈樂戴繳出17分、9籃板;懷特得到16分、4助攻、4籃板和5抄截。溜馬以內姆哈德飆出24分、10助攻和6籃板最佳。

▲塞爾提克懷特。(圖/達志影像/美聯社)