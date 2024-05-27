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詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭　七六人也加入天王爭奪戰

▲▼湖人詹姆斯、太陽杜蘭特。（圖／CFP）

▲湖人詹姆斯、太陽杜蘭特。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯(LeBron James)的經紀人保羅(Rich Paul)預告，詹皇今夏將投入自由市場，等於確認了他將不執行5140萬美元的球員選項，儘管外界普遍認為他續留洛城的機率很高，太陽和七六人不約而同被爆料，已經準備追求這位現役傳奇球星，鳳凰城甚至想打造擁有4巨頭的超級強權。

據NBA記者賽德瑞(Evan Sidery)的消息，太陽今夏可能追求詹姆斯，這就是為何他們認真考慮用首輪第22號籤選「詹皇之子」布朗尼(Bronny James)，「鳳凰城似乎相信他們可以說服詹姆斯加入杜蘭特(Kevin Durant)、布克(Devin Booker)和畢爾(Bradley Beal)的行列，打造一支歷史性的超級強權。 」

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▲▼湖人詹姆斯、太陽杜蘭特。（圖／CFP）

不過這難度恐怕很高，詹姆斯為此必須放棄近5000萬美元的薪資，以老將底薪合約加盟太陽。鳳凰城資深主持人甘巴多羅(John Gambadoro)直言，太陽當然希望詹姆斯能來，「誰不希望以老將底薪簽下他？但這並不現實。」選布朗尼並不意味著能讓詹皇主動放棄高薪合約，且布朗尼也只是太陽邀請試訓的30多名球員之一。

詹姆斯與杜蘭特今夏將在美國隊聯手，兩人生涯曾3度在總冠軍賽交鋒，詹皇2012年總決賽擊退KD當時所屬的雷霆，但杜蘭特2017、2018年效力勇士期間，幫助灣區完成2連霸。

▲▼湖人詹姆斯、太陽杜蘭特。（圖／CFP）

除了太陽之外，《費城詢問報》記者龐佩(Keith Pompey)報導，七六人也將目光放在詹姆斯身上，「七六人確實在觀望其他具有影響力的高薪球員，以防他們無法簽下喬治(Paul George)。」

詹姆斯若不執行球員選項，選擇與湖人重新簽約，他最高可獲得3年1.62億美元的合約。若他以自由球員的身分與別隊簽約，最高價碼則為3年1.57億美元。

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇太陽杜蘭特七六人

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