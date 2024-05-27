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前英國球王「法網最終戰」不敵瓦林卡　穆雷為自己感到驕傲

文／中央社

英國網球名將穆雷職業生涯的法網最終戰今天結束，他在首輪賽事不敵2015年冠軍、3座大滿貫冠軍得主瑞士好手瓦林卡，但穆雷表示自己感到很「驕傲」。

今年稍晚將退休的穆雷（Andy Murray）是2016年大滿貫法國網球公開賽亞軍，他在生涯最後一次打法網的比賽中，以4比6、4比6、2比6敗給瓦林卡（Stan Wawrinka）。

37歲的穆雷已經宣布，他打算以今年夏天進行的溫布頓網球錦標賽和巴黎奧運，來為自己的職業生涯畫上句號，這兩項備受矚目的賽事都已經排進他的行程當中。

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▲▼前英國球王穆雷法網最後一舞止步首輪。（圖／路透）

▲前英國球王穆雷法網最後一舞止步首輪。（圖／路透）

今天當穆雷離開球場時，全場觀眾都起立鼓掌歡送他，穆雷也拍手回應球迷。

穆雷8年前打進法網決賽，不敵塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）。除此之外，穆雷曾4次打進4強、兩次打進8強。 他說：「多數球員都會達到我在這裡得到的成就。在不同的時間點，也許結果會有點不同。」

「我有美好的回憶…這對我來說不是個能輕鬆征服的場地。但值得一提的是，我總是能夠參賽，並有些出色表現。多年來，我在這的表現都很好。」

這是穆雷4年前同樣在首輪敗給瓦林卡以來，首次重返法網球場。 穆雷近幾個月不斷在與腳踝傷勢搏鬥，但為了參加生涯最後一次的法網，他選擇不要動刀治療。

▲▼前英國球王穆雷法網最後一舞止步首輪。（圖／路透）

▲前英國球王穆雷法網最後一舞止步首輪。（圖／路透）

穆雷說：「有時候當你確實受傷了，身體會需要更長的時間來適應比賽的強度等東西。我的身體已經不再是10年前的樣子了，我完全清楚這一點。」

「我需要花費大量時間和精力，才能調整好狀態走上球場競賽。我的狀態並非總是完美的，但事實就是如此，我仍喜歡做出嘗試，並試著讓自己走上球場，且盡可能保有競爭力。」

4度在法網遭遇穆雷，3度拿下勝利的瓦林卡，形容穆雷是「了不起的冠軍」。

▲▼前英國球王穆雷法網最後一舞止步首輪。（圖／路透）

▲前英國球王穆雷法網最後一舞止步首輪，不敵老對手瓦林卡。（圖／路透）

瓦林卡談到穆雷時說：「他做到了網球選手所能實現的一切目標。他是位了不起的冠軍、了不起的人。我認為他有很多球迷，許多人是因為他才開始打網球，我十分尊重他。」

「我很享受過去20年與他一起打球的時光，我們對戰了很多次，有許多精彩的對決。」

關鍵字： 法網穆雷Andy Murray

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