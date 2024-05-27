運動雲

>

陳柏毓與李灝宇單周兩度「台灣對決」　鄭宗哲同場敲安

▲李灝宇。（圖／截自X：Erie SeaWolves）

▲李灝宇。（圖／截自X：Erie SeaWolves）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣旅美球員海盜2A陳柏毓及鄭宗哲，與老虎2A李灝宇同場先發較勁，單周第二次上演「台灣投打對決」，這次結局為1三振、1保送。

陳柏毓22日才剛對老虎2A先發，遭到李灝宇砲轟掉分，「投一休四」再登板，首局在被敲安打又投出保送時，對決李灝宇飆三振，再製造雙殺。2局上挨2安打沒掉分，3局上對李灝宇投出保送，連續保送後，由鄭宗哲策動雙殺解危。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳柏毓4局上挨長打，連續安打狙擊掉1分，投完4局退場，被敲5安打，奪2次三振，有3次保送，失1分，防禦率5.72。鄭宗哲3局上第二打席就敲1分打點安打，4打數1安打，貢獻1打點、1得分。李灝宇則在陳柏毓退場後，面對海盜2A牛棚投手群，敲2安打，跑回2分，打擊率.245。老虎2A5局下單局灌6分逆轉，最終以12比5獲勝。

劉致榮本季第2次在紅襪2A先發，首局就遭狙擊，首打席陽春砲，隨後又連續被炸兩轟，分別為兩分砲及陽春砲，單局失4分，第2局回穩，雖然投出保送，但連解決3人。他投2局，用33球，其中有22顆好球，挨3轟失4分，奪3次三振，有1次保送，防禦率4.50，承擔本季首敗。

關鍵字： 台灣球員海盜2A老虎2A投打對決陳柏毓

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

塞爾提克躺著晉級總冠軍賽？　美媒：很難更輕鬆恐面臨雙輸

塞爾提克躺著晉級總冠軍賽？　美媒：很難更輕鬆恐面臨雙輸

NBA名人堂球星華頓癌逝享壽71歲　聯盟總裁：他重新定義中鋒

NBA名人堂球星華頓癌逝享壽71歲　聯盟總裁：他重新定義中鋒

台籃當家球星林庭謙爆桃色糾紛　父親發聲盼面對、經紀公司回應

台籃當家球星林庭謙爆桃色糾紛　父親發聲盼面對、經紀公司回應

高國豪又傷、蕭順議本季難回歸　攻城獅季後賽2連勝仍有隱憂

高國豪又傷、蕭順議本季難回歸　攻城獅季後賽2連勝仍有隱憂

詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭　七六人也加入天王爭奪戰

詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭　七六人也加入天王爭奪戰

領航猿季後賽首輪苦吞2連敗　卡米諾斯賽後批裁判尺度不一

領航猿季後賽首輪苦吞2連敗　卡米諾斯賽後批裁判尺度不一

NBA最強「關鍵先生」！　唐西奇：厄文就是為此而生

NBA最強「關鍵先生」！　唐西奇：厄文就是為此而生

唐西奇超狂！寫NBA史上唯2神紀錄　歷史第1人目前就在台灣

唐西奇超狂！寫NBA史上唯2神紀錄　歷史第1人目前就在台灣

納達爾法網最後一舞止步首輪　紅土之王：若這是最後我很享受

納達爾法網最後一舞止步首輪　紅土之王：若這是最後我很享受

快訊／奇蹟！攻城獅季後賽2連勝　艾夫伯轟29分宰龍頭領航猿

快訊／奇蹟！攻城獅季後賽2連勝　艾夫伯轟29分宰龍頭領航猿

情侶路邊吵架她怒脫衣 內衣也解開！驚呆全場

熱門新聞

塞爾提克躺著晉級總冠軍賽？　美媒：很難更輕鬆恐面臨雙輸

NBA名人堂球星華頓癌逝享壽71歲　聯盟總裁：他重新定義中鋒

台籃當家球星林庭謙爆桃色糾紛　父親發聲盼面對、經紀公司回應

高國豪又傷、蕭順議本季難回歸　攻城獅季後賽2連勝仍有隱憂

詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭　七六人也加入天王爭奪戰

領航猿季後賽首輪苦吞2連敗　卡米諾斯賽後批裁判尺度不一

讀者回應

﻿

熱門新聞

1綠衫軍躺著晉級總決賽？美媒：恐雙輸

2NBA名人堂球星華頓癌逝享壽71歲

3林庭謙爆桃色糾紛　父盼勇敢面對

4高國豪又傷、蕭順議本季難回歸　攻城獅季後賽2連勝仍有隱憂

5詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭

最新新聞

1NBA名人堂球星華頓癌逝享壽71歲

2納達爾法網最終戰　還未完全確定未來

3綠衫軍躺著晉級總決賽？美媒：恐雙輸

4高國豪又傷、蕭順議本季難回歸　攻城獅季後賽2連勝仍有隱憂

5詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

慶祝「舊金山台灣日」　黃仁勳開球＋蕭美琴祝賀

道奇輸紅人苦吞4連敗！　大谷負傷奮力跑三壘打

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

「舊金山台灣日」 黃仁勳穿93號球衣完成「開球處女秀」

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366