陳柏毓與李灝宇單周兩度「台灣對決」　鄭宗哲同場敲安

▲李灝宇。（圖／截自X：Erie SeaWolves）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣旅美球員海盜2A陳柏毓及鄭宗哲，與老虎2A李灝宇同場先發較勁，單周第二次上演「台灣投打對決」，這次結局為1三振、1保送。

陳柏毓22日才剛對老虎2A先發，遭到李灝宇砲轟掉分，「投一休四」再登板，首局在被敲安打又投出保送時，對決李灝宇飆三振，再製造雙殺。2局上挨2安打沒掉分，3局上對李灝宇投出保送，連續保送後，由鄭宗哲策動雙殺解危。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳柏毓4局上挨長打，連續安打狙擊掉1分，投完4局退場，被敲5安打，奪2次三振，有3次保送，失1分，防禦率5.72。鄭宗哲3局上第二打席就敲1分打點安打，4打數1安打，貢獻1打點、1得分。李灝宇則在陳柏毓退場後，面對海盜2A牛棚投手群，敲2安打，跑回2分，打擊率.245。老虎2A5局下單局灌6分逆轉，最終以12比5獲勝。

劉致榮本季第2次在紅襪2A先發，首局就遭狙擊，首打席陽春砲，隨後又連續被炸兩轟，分別為兩分砲及陽春砲，單局失4分，第2局回穩，雖然投出保送，但連解決3人。他投2局，用33球，其中有22顆好球，挨3轟失4分，奪3次三振，有1次保送，防禦率4.50，承擔本季首敗。