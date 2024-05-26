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高國慶引退賽天公不作美、隊友很捧場　完封兄弟畫完美句點

▲統一獅「綠色坦克」高國慶引退賽。（圖／統一獅提供）

▲統一獅「綠色坦克」高國慶引退賽。（圖／統一獅提供）

記者簡名杉／台南報導

統一獅隊今(26)晚在主場迎戰中信兄弟，此役是45歲老將高國慶的引退賽，雖然生涯最後一戰沒有敲安，還因為雨勢的關係，延宕了近3小時才開賽，但獅隊投打都十分爭氣，加上先發投手古林睿煬繳出6局7K無失分好投，終場獅隊以4比0完封兄弟，為「大學長」的球員生涯畫下完美句點。

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本場比賽高國慶擔任球隊的先發第一棒、指定打擊，是他近兩年來再次回到職棒一軍舞台，雖然首打席就揮棒落空遭到三振，但他2局馬上獲得第二次打擊機會，在三壘有人的情況下敲出反方向深遠球，形成高飛犧牲打，也是本季個人第一分打點。

然而在打回生涯最後一分打點之後，高國慶接下來三個打席分別兩次遭到三振、一次敲出滾地球出局，包含一次滿壘的打擊機會，都沒能再建功，此役他「打好打滿」打了5打席，4打數沒有安打，打回1分打點，還在9局上半兩人出局時拿著手套上場守一壘，成為今晚最值得紀念的一刻。

▲統一獅「綠色坦克」高國慶引退賽。（圖／統一獅提供）

▲統一獅「綠色坦克」高國慶引退賽。（圖／統一獅提供）

在高國慶打出高飛犧牲打之前，統一獅隊就率先於2局下展開攻勢，由潘傑楷的二壘安打站上得點圈，接下來陳重羽選到保送、許哲晏補上適時安打，為球隊破蛋同時把陳重羽送上三壘，接下來才有高國慶的高飛犧牲打，而獅隊於4局下再靠著許哲晏掃出生涯首轟，為球隊拉開比數，8局下又是許哲晏，滿壘時選到四壞球保送錦上添花，獅隊穩穩鎖定勝局。

獅隊今天推出本土王牌古林睿煬掛帥先發，他完全壓制兄弟打線，此役主投6局狂飆7K，只被敲出2支安打，都集中在第4局，沒有失分也沒有投出任何四死球，不僅摘下賽季第三勝，也幫助「大學長」高國慶在生涯最終戰以勝利收尾。

關鍵字： 高國慶統一獅引退賽中職

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