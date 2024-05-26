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全國社區學生棒球大賽　188隊參賽創新高

▲教育部體育署蔡忠益組長致詞表示，體育署將持續推動社區棒球發展，今年賽事即將於7月6日。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲體育署將持續推動社區棒球發展，今年賽事即將於7月6日。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

體育中心／綜合報導

今年夏天最熱血的賽事！「113年全國社區學生棒球大賽」，預賽將7/6（六）起於全台球場開打，三個組別（U10混合組、U12混合組、U15混合組）進行三個週末共5天的比賽，自北、中、南區決選48支球隊晉級8月的全國賽；今年賽事共吸引188隊支球隊參賽，總計有超過4,000名隊職員共襄盛舉，創賽事開辦三年以來新高，堪為國內社區棒球最大盛事。

「113年全國社區學生棒球大賽」參賽隊伍來自各組的隊伍數分別為：Ｕ10混合組-60隊、U12混合組-73隊、U15混合組-52隊，除原有的組別外，大會自112年起開辦「女子組」賽事，去年因參賽隊伍數不足，改以表演賽的方式進行，今年在多方的努力推廣下，「U12女子組」終於成組了！參賽的3支球隊將於「全國賽」亮相，為比賽增添「嬌點」；為感謝所有支持賽事的球隊，大會今年特別製作印有「球隊名稱」的專屬毛巾作為參賽禮，送給所有隊職員，屆時比賽歡迎大家一起「高舉毛巾」為球隊加油！

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自預賽脫穎而出的球隊，將站上全國賽的舞台，爭奪冠軍寶座，今年全國賽移師至北部舉辦，8/3（六）舉辦開幕園遊會，邀請晉級全國賽的球隊共襄盛舉，大會規劃於週邊安排「吃喝玩樂」的攤位，球隊持園遊券即可免費體驗；萬眾矚目的趣味競賽也會在開幕典禮後登場！秉持著社區棒球「以球會友」的精神，台灣世界少棒聯盟打造專屬社區棒球的「夏日嘉年華」；正式賽事則安排於8/4（六）、8/11（六）、8/12（日）進行。

今年大會也持續提供多管道的收視平台，預賽規劃於7/6（六）、7/7（日）轉播東海大學棒球場賽事，7/13（六）、7/14（日）、7/20（六）則移至社子島棒球場A，轉播頻道及全國賽轉播訊息，將於「全國社區學生棒球大賽」粉絲團公告，賽事相關訊息及活動也請關注粉絲團喔！

▲教育部體育署蔡忠益組長致詞表示，體育署將持續推動社區棒球發展，今年賽事即將於7月6日。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲教育部體育署蔡忠益組長致詞表示，體育署將持續推動社區棒球發展。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）
 

關鍵字： 體育社區棒球少棒聯盟教育部賽事

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