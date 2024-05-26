湖人緊張囉！經紀人「暴雷」　詹皇恐跳出合約成自由球員

▲湖人天王「詹皇」詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

洛杉磯湖人隊今年賽季止步季後賽首輪，「詹皇」詹姆斯(LeBron James)與球隊的1+1合約在季末到期，詹姆斯有權利決定是否執行球員選項留隊，日前詹姆斯經紀人保羅(Rich Paul)於直播中卻提前「暴雷」，指出現在詹姆斯已經是一名「自由球員」，引發熱議。

將在年底滿40歲的詹皇，今年賽季打出了幾乎是史上最強39歲球員的成績，71場出賽、平均35.3分鐘上場時間，能斬獲25.3分、7.3籃板、8.3助攻，還有1.3次抄截，三分命中率更是達到生涯最高的41%，也讓他季末獲得年度第三隊的肯定，連續20年都入選年度隊伍寫下新猷。

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“LeBron is a free agent” - Rich Paul



Simple slip up or did Paul just reveal James is opting out of his player option? pic.twitter.com/Y1ah2auIIB — Lakers Lead (@LakersLead) May 26, 2024

日前詹皇經紀人保羅登上西區冠軍賽第二戰轉播單位的直播節目，卻一不小心脫口而出，「詹姆斯是自由球員。」立即引發熱烈迴響，雖然保羅急忙改口，但畫面已經向全世界放送出去，使得詹姆斯會不會執行下賽季5140萬美元(約16.57億台幣)的球員選項，變得撲朔迷離。

詹姆斯的新賽季去向再度引發討論，最大原因還是「大皇子」布朗尼(Bronny James)日前宣布參加新賽季NBA選秀，先前曾透露要跟兒子同隊的詹皇，會不會因此跳出合約去跟兒子打「父子籃球」，引人遐想。