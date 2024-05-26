運動雲

>

湖人緊張囉！經紀人「暴雷」　詹皇恐跳出合約成自由球員

▲▼湖人天王詹姆斯重返克里夫蘭主場觀戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王「詹皇」詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

洛杉磯湖人隊今年賽季止步季後賽首輪，「詹皇」詹姆斯(LeBron James)與球隊的1+1合約在季末到期，詹姆斯有權利決定是否執行球員選項留隊，日前詹姆斯經紀人保羅(Rich Paul)於直播中卻提前「暴雷」，指出現在詹姆斯已經是一名「自由球員」，引發熱議。

將在年底滿40歲的詹皇，今年賽季打出了幾乎是史上最強39歲球員的成績，71場出賽、平均35.3分鐘上場時間，能斬獲25.3分、7.3籃板、8.3助攻，還有1.3次抄截，三分命中率更是達到生涯最高的41%，也讓他季末獲得年度第三隊的肯定，連續20年都入選年度隊伍寫下新猷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日前詹皇經紀人保羅登上西區冠軍賽第二戰轉播單位的直播節目，卻一不小心脫口而出，「詹姆斯是自由球員。」立即引發熱烈迴響，雖然保羅急忙改口，但畫面已經向全世界放送出去，使得詹姆斯會不會執行下賽季5140萬美元(約16.57億台幣)的球員選項，變得撲朔迷離。

詹姆斯的新賽季去向再度引發討論，最大原因還是「大皇子」布朗尼(Bronny James)日前宣布參加新賽季NBA選秀，先前曾透露要跟兒子同隊的詹皇，會不會因此跳出合約去跟兒子打「父子籃球」，引人遐想。

關鍵字： 詹姆斯詹皇湖人NBA

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓拍影片祝賀

高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓拍影片祝賀

高國慶引退賽天公不作美、隊友很捧場　完封兄弟畫完美句點

高國慶引退賽天公不作美、隊友很捧場　完封兄弟畫完美句點

讚高國慶表現「不簡單」！林岳平：可惜沒看到太空漫步

讚高國慶表現「不簡單」！林岳平：可惜沒看到太空漫步

NBA公鹿球星「蜜豆湯」加持有用！　曼尼高砍17分國王G2奪勝

NBA公鹿球星「蜜豆湯」加持有用！　曼尼高砍17分國王G2奪勝

賽前看到彩虹就知道會贏！古林：盼給國慶學長最棒回憶

賽前看到彩虹就知道會贏！古林：盼給國慶學長最棒回憶

全國機車錦標賽溪湖站開跑！31歲「小熊」黃俊陽力壓群雄

全國機車錦標賽溪湖站開跑！31歲「小熊」黃俊陽力壓群雄

象獅主帥賽前碰面「交流」　平野跟餅總拍謝：有擋到跑者

象獅主帥賽前碰面「交流」　平野跟餅總拍謝：有擋到跑者

「台灣最期待的投手」　樂天日籍教頭偏好徐若熙

「台灣最期待的投手」　樂天日籍教頭偏好徐若熙

陳仕朋撒嬌「還要投」戴培峰偷笑　落淚退場鋒總抱抱

陳仕朋撒嬌「還要投」戴培峰偷笑　落淚退場鋒總抱抱

大谷翔平183公里暴力一擊　山本由伸單局失4分道奇睽違5年5連敗

大谷翔平183公里暴力一擊　山本由伸單局失4分道奇睽違5年5連敗

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

熱門新聞

高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓拍影片祝賀

高國慶引退賽天公不作美、隊友很捧場　完封兄弟畫完美句點

讚高國慶表現「不簡單」！林岳平：可惜沒看到太空漫步

NBA公鹿球星「蜜豆湯」加持有用！　曼尼高砍17分國王G2奪勝

賽前看到彩虹就知道會贏！古林：盼給國慶學長最棒回憶

全國機車錦標賽溪湖站開跑！31歲「小熊」黃俊陽力壓群雄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓

2高國慶引退賽完封兄弟畫完美句點

3林岳平讚高國慶表現「不簡單」！

4蜜豆湯加持有用　曼尼高砍17分奪勝

5不要搞砸！古林：盼給國慶學長最棒回憶

最新新聞

1大谷翔平1安打　道奇睽違5年5連敗

2不要搞砸！古林：盼給國慶學長最棒回憶

3高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓

4全國機車錦標賽31歲「小熊」黃俊陽力壓群雄

5林岳平讚高國慶表現「不簡單」！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

慶祝「舊金山台灣日」　黃仁勳開球＋蕭美琴祝賀

道奇輸紅人苦吞4連敗！　大谷負傷奮力跑三壘打

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

「舊金山台灣日」 黃仁勳穿93號球衣完成「開球處女秀」

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366