湖人緊張囉！經紀人「暴雷」　詹皇恐跳出合約成自由球員

▲湖人天王「詹皇」詹姆斯。(圖/達志影像/美聯社)

記者簡名杉/綜合報導

洛杉磯湖人隊今年賽季止步季後賽首輪,「詹皇」詹姆斯(LeBron James)與球隊的1+1合約在季末到期,詹姆斯有權利決定是否執行球員選項留隊,日前詹姆斯經紀人保羅(Rich Paul)於直播中卻提前「暴雷」,指出現在詹姆斯已經是一名「自由球員」,引發熱議。

將在年底滿40歲的詹皇,今年賽季打出了幾乎是史上最強39歲球員的成績,71場出賽、平均35.3分鐘上場時間,能斬獲25.3分、7.3籃板、8.3助攻,還有1.3次抄截,三分命中率更是達到生涯最高的41%,也讓他季末獲得年度第三隊的肯定,連續20年都入選年度隊伍寫下新猷。

“LeBron is a free agent” - Rich Paul



Simple slip up or did Paul just reveal James is opting out of his player option? pic.twitter.com/Y1ah2auIIB