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「三顧國慶」才說服轉教練　蘇泰安：要他做更偉大的工作

▲統一獅隊領隊蘇泰安。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊領隊蘇泰安。（圖／統一球團提供）

記者簡名杉／台南報導

統一獅隊內野手高國慶將於今(26)日主場出戰中信兄弟的比賽，迎來職棒生涯引退賽，統一獅領隊蘇泰安透露，他其實已經跟高國慶就「轉任教練」這個規劃談了三次，今年賽季前高國慶才終於點頭答應，蘇泰安指出，他當初是對高國慶說，「你應該去做更偉大的工作，指導出更多好球員，對球隊的貢獻不會比當球員差。」

談到高國慶這位隊史最偉大的打者之一，蘇泰安直言，「他毋庸置疑是對我們球隊貢獻非常大的球員！」表示其實三年前就有讓高國慶褪下球衣的想法，但高國慶本人依舊想以球員身份續拚，所以球隊一直都有在跟他溝通接下來的規劃。

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▲▼0319 統一獅綠色坦克高國慶選手生涯引退記者會-高國慶。（圖／記者黃克翔攝）

▲統一獅「綠色坦克」高國慶將引退。（圖／記者黃克翔攝）

前幾次跟高國慶談論關於轉任教練的規劃都被拒絕，為何今年賽季初他終於同意？蘇泰安透露，在高國慶答應轉任教練之前，兩人就這件事見過三次面，也通過幾次電話，「國慶你接下來應該去思考做更偉大的工作！」蘇泰安透露，這句話是讓高國慶點頭答應引退的關鍵，不只希望他能指導出更多好球員，也把機會留給其他年輕新秀。

「除了感謝他在統一獅這20年來的貢獻之外，我覺得國慶有很多是可以當作我們球隊典範的，比如說這20年來，你很少看到他在受傷，更不用說他在場上的全力拚戰，奪冠的過程中有好幾顆球都是他驚險的守下來，扮演著非常重要的角色，還包含他以身作則的態度，所以我們一定要把他留在隊上轉任教練，當作統一獅精神的傳承！」蘇泰安說。

而在高國慶退役後，球隊會不會比照先前劉芙豪，退休他穿了近20年的68號球衣？蘇泰安指出，因為球隊在退休劉芙豪的球衣之前就已經有針對這部分制訂出「退休球衣門檻」，會看高國慶有沒有達到門檻，來決定是否退休他的背號。

關鍵字： 高國慶統一獅蘇泰安中職

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