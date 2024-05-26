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千安「大學長」看陳傑憲達標　高國慶：期待2千安

▲統一獅內野手高國慶。（圖／記者簡名杉攝）

▲統一獅內野手高國慶。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台南報導

統一獅明星外野手陳傑憲於昨(25)日主場迎戰中信兄弟的比賽，首打席就敲安，順利達標「生涯千安」里程碑，成為中職史上第28人，而身為史上第12位達成千安紀錄的「大學長」高國慶，談到小老弟的表現，直言，「我是看待他2千安，1千安對他來說，好像只有他的5成功力而已。」

▲▼陳傑憲達成千安里程碑。（圖／統一獅提供）

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▲陳傑憲達成千安里程碑。（圖／統一獅提供）

陳傑憲在昨天達成生涯千安紀錄之後，剛好就是以756場比賽，刷新高國慶原本保持的855場隊史最快千安紀錄，而高國慶生涯共敲出1844支安打，不僅是統一獅隊史紀錄保持人，也是中職史上第四多，僅次於生涯累積2134安的張泰山、累積2044安的彭政閔以及敲出1979安的林益全。

今天的比賽是統一獅為高國慶特別舉辦的引退賽，他賽前談到陳傑憲也加入「千安俱樂部」，表示很期待看到陳傑憲打出2千安，認為陳傑憲達標千安，好像只發揮5成功力而已，「他(陳傑憲)的年紀再打個10年都沒問題，我是希望他能打出更多的安打是最好，2千安對他來說是基本的。」

另外高國慶還特別點名，他希望包含蘇智傑、林安可等小老弟，能在生涯至少敲出2、300轟，他指出現在的環境跟15、20年前差很多，標準也不一樣，現在「安打型」的選手就要以2千安為目標、「長打型」的選手則以200轟是基本的。

關鍵字： 高國慶陳傑憲統一獅

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