運動雲

>

玉山盃／二刀流3劍客都有U18經驗　新北市來勢洶洶

▲▼新北市由穀保家商為主體。（圖／學生棒聯提供）

▲新北市由穀保家商為主體。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

玉山盃常勝軍新北市本屆結合穀保家商與鶯歌工商組成聯隊，去年曾參與過U18世界盃的陳睦衡、曾偉喆及林鉑濬都是二刀流，「火球男」蕭齊及球速攀升的左投陳霆豪也將扛先發輪值。

新北市投手排定3人組，包含蕭齊、陳霆豪與曾偉喆，總教練鄭志強表示，蕭齊近期出賽速度維持150公里，穩定性也保持不錯，陳霆豪在剛結束的朴子市長盃突破個人最速147公里，也會是重要先發投手，曾偉喆擁有大賽經驗，近期幾次牛棚不錯，他還會擔任中心打者，投打兼修。

[廣告]請繼續往下閱讀...

牛棚交給擁有U18經驗的陳睦衡與林鉑濬，不僅是先發野手也會鞏固後防，搭配郭宸安、陳善宇等投手，組成堅強投手陣容。

新北市打線相當完整，開路先鋒交給劉承佑，具備腳程上壘，鄭志強觀察他近期攻擊很穩定，能勝任第一棒，由於前5棒都是左打，特別安排右打的葉弘仁扛第二棒，達到助攻效果。中心打線則是陳睦衡、曾偉喆、許子謙，林鉑濬埋伏在後。

新北市自13日展開集訓，教練團要求高三學長帶領學弟，注重團隊也是學習的一環。新北市喊出目標冠軍，但總教練鄭志強表示，「還是要一步一步得走，必須把一場比賽打好，不能一直想結果。若是有心要拚旅外、中職選秀的球員，在過程中呈現好的一面給球探看，也很重要。」

關鍵字： 玉山盃新北市穀保家商鶯歌工商U18世界盃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓拍影片祝賀

高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓拍影片祝賀

高國慶引退賽天公不作美、隊友很捧場　完封兄弟畫完美句點

高國慶引退賽天公不作美、隊友很捧場　完封兄弟畫完美句點

讚高國慶表現「不簡單」！林岳平：可惜沒看到太空漫步

讚高國慶表現「不簡單」！林岳平：可惜沒看到太空漫步

NBA公鹿球星「蜜豆湯」加持有用！　曼尼高砍17分國王G2奪勝

NBA公鹿球星「蜜豆湯」加持有用！　曼尼高砍17分國王G2奪勝

賽前看到彩虹就知道會贏！古林：盼給國慶學長最棒回憶

賽前看到彩虹就知道會贏！古林：盼給國慶學長最棒回憶

全國機車錦標賽溪湖站開跑！31歲「小熊」黃俊陽力壓群雄

全國機車錦標賽溪湖站開跑！31歲「小熊」黃俊陽力壓群雄

象獅主帥賽前碰面「交流」　平野跟餅總拍謝：有擋到跑者

象獅主帥賽前碰面「交流」　平野跟餅總拍謝：有擋到跑者

「台灣最期待的投手」　樂天日籍教頭偏好徐若熙

「台灣最期待的投手」　樂天日籍教頭偏好徐若熙

陳仕朋撒嬌「還要投」戴培峰偷笑　落淚退場鋒總抱抱

陳仕朋撒嬌「還要投」戴培峰偷笑　落淚退場鋒總抱抱

大谷翔平183公里暴力一擊　山本由伸單局失4分道奇睽違5年5連敗

大谷翔平183公里暴力一擊　山本由伸單局失4分道奇睽違5年5連敗

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

熱門新聞

高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓拍影片祝賀

高國慶引退賽天公不作美、隊友很捧場　完封兄弟畫完美句點

讚高國慶表現「不簡單」！林岳平：可惜沒看到太空漫步

NBA公鹿球星「蜜豆湯」加持有用！　曼尼高砍17分國王G2奪勝

賽前看到彩虹就知道會贏！古林：盼給國慶學長最棒回憶

全國機車錦標賽溪湖站開跑！31歲「小熊」黃俊陽力壓群雄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓

2高國慶引退賽完封兄弟畫完美句點

3林岳平讚高國慶表現「不簡單」！

4蜜豆湯加持有用　曼尼高砍17分奪勝

5不要搞砸！古林：盼給國慶學長最棒回憶

最新新聞

1大谷翔平1安打　道奇睽違5年5連敗

2不要搞砸！古林：盼給國慶學長最棒回憶

3高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓

4全國機車錦標賽31歲「小熊」黃俊陽力壓群雄

5林岳平讚高國慶表現「不簡單」！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

慶祝「舊金山台灣日」　黃仁勳開球＋蕭美琴祝賀

道奇輸紅人苦吞4連敗！　大谷負傷奮力跑三壘打

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

「舊金山台灣日」 黃仁勳穿93號球衣完成「開球處女秀」

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366