玉山盃／二刀流3劍客都有U18經驗　新北市來勢洶洶

▲新北市由穀保家商為主體。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

玉山盃常勝軍新北市本屆結合穀保家商與鶯歌工商組成聯隊，去年曾參與過U18世界盃的陳睦衡、曾偉喆及林鉑濬都是二刀流，「火球男」蕭齊及球速攀升的左投陳霆豪也將扛先發輪值。

新北市投手排定3人組，包含蕭齊、陳霆豪與曾偉喆，總教練鄭志強表示，蕭齊近期出賽速度維持150公里，穩定性也保持不錯，陳霆豪在剛結束的朴子市長盃突破個人最速147公里，也會是重要先發投手，曾偉喆擁有大賽經驗，近期幾次牛棚不錯，他還會擔任中心打者，投打兼修。

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牛棚交給擁有U18經驗的陳睦衡與林鉑濬，不僅是先發野手也會鞏固後防，搭配郭宸安、陳善宇等投手，組成堅強投手陣容。

新北市打線相當完整，開路先鋒交給劉承佑，具備腳程上壘，鄭志強觀察他近期攻擊很穩定，能勝任第一棒，由於前5棒都是左打，特別安排右打的葉弘仁扛第二棒，達到助攻效果。中心打線則是陳睦衡、曾偉喆、許子謙，林鉑濬埋伏在後。

新北市自13日展開集訓，教練團要求高三學長帶領學弟，注重團隊也是學習的一環。新北市喊出目標冠軍，但總教練鄭志強表示，「還是要一步一步得走，必須把一場比賽打好，不能一直想結果。若是有心要拚旅外、中職選秀的球員，在過程中呈現好的一面給球探看，也很重要。」