蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

"I don't think anyone in the locker room is panicking... We made some mistakes, but we'll be alright."



Anthony Edwards discusses what went wrong for the Wolves in their Game 2 loss to the Mavericks



(Via @BallySportsNOR) pic.twitter.com/FLI650cHre — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 25, 2024

記者游郁香／綜合報導

「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)在季後賽人氣高漲，有球迷戲稱他是「喬丹之子」，不過這位22歲超新星在西區冠軍賽前2戰手感急劇降溫，合計33投11中，命中率跌到3成33，G2末節他還被目擊在場邊戴上面罩接受氧氣治療，身體是否出了什麼狀況？引發關注，對此他僅回應自己很好。

灰狼次輪與衛冕軍金塊廝殺了7場，在搶七戰上演20分大逆轉晉級，睽違20年重返西區冠軍賽，身為高順位種子的他們聲勢極佳，未料分區決賽前2戰都在主場吞敗，G2更是浪費18分領先，遭到獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)準絕殺，重擊團隊士氣。

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▲灰狼蟻人艾德華茲 。（圖／達志影像／美聯社）

根據統計，在分區冠軍賽2比0領先的球隊，有90%的機率(58勝6敗)能贏下系列賽；在客場2勝0敗開啟分區決賽的隊伍，更是全數晉級，這些數據都將明尼蘇達推入了深淵，不過「蟻人」艾德華茲賽後表示，「我不認為休息室裡有人感到恐慌。我們犯了一些錯誤，但我們會好起來的。」

前一個系列賽場均命中率5成，能砍27.7分、5.7助攻和5.1籃板的「蟻人」，這2戰合計33投11中，命中率暴跌到3成33，失去了宰制力。《ESPN》記者麥克曼明(Dave McMenamin)注意到，艾德華茲在G2第4節還剩7分53秒到5分31秒期間，在板凳席旁邊的通道戴上面罩接受氧氣治療。

「蟻人」G2整場17投僅5中，拿下21分、7助攻和5籃板，其中13分集中在上半場，決勝時刻他沒能再次挺身而出。賽後被問到是否需要氧氣治療，他笑著回應，「不需要，我今天狀態很好。」他的身體是否出了什麼狀況，引發關注。

▲灰狼蟻人艾德華茲 。（圖／達志影像／美聯社）

NBA記者史密斯(Keith Smith)賽後抨擊了那些不斷「鼓吹」艾德華茲是下一個喬丹(Michael Jordan)的媒體與球迷，「他們創造了自己無知的期望，這根本不應該存在。」他強調「蟻人」是一個非常棒的球員，但拿他與喬丹相比，對他很不公平，「現在他因為這種愚蠢而遭受批評。」

灰狼G3將到達拉斯作客，他們今年季後賽客場戰績為5勝1敗。《運動畫刊》資深記者曼尼克斯(Chris Mannix)表示，他不會現在就將明尼蘇達排除在外，「這支球隊在丹佛贏了3場比賽，且從2勝3敗中奮起。艾德華茲這兩場命中率只有33%，他看起來有些疲憊，但我認為他會在達拉斯展開反擊，這系列賽感覺還很長。」

▼NBA季後賽5月25日戰況。（圖／記者游郁香製）