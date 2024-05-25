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蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

記者游郁香／綜合報導

「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)在季後賽人氣高漲，有球迷戲稱他是「喬丹之子」，不過這位22歲超新星在西區冠軍賽前2戰手感急劇降溫，合計33投11中，命中率跌到3成33，G2末節他還被目擊在場邊戴上面罩接受氧氣治療，身體是否出了什麼狀況？引發關注，對此他僅回應自己很好。

灰狼次輪與衛冕軍金塊廝殺了7場，在搶七戰上演20分大逆轉晉級，睽違20年重返西區冠軍賽，身為高順位種子的他們聲勢極佳，未料分區決賽前2戰都在主場吞敗，G2更是浪費18分領先，遭到獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)準絕殺，重擊團隊士氣。

▲▼灰狼蟻人艾德華茲、里德；獨行俠唐西奇、厄文 。（圖／達志影像／美聯社）

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▲灰狼蟻人艾德華茲 。（圖／達志影像／美聯社）

根據統計，在分區冠軍賽2比0領先的球隊，有90%的機率(58勝6敗)能贏下系列賽；在客場2勝0敗開啟分區決賽的隊伍，更是全數晉級，這些數據都將明尼蘇達推入了深淵，不過「蟻人」艾德華茲賽後表示，「我不認為休息室裡有人感到恐慌。我們犯了一些錯誤，但我們會好起來的。」

前一個系列賽場均命中率5成，能砍27.7分、5.7助攻和5.1籃板的「蟻人」，這2戰合計33投11中，命中率暴跌到3成33，失去了宰制力。《ESPN》記者麥克曼明(Dave McMenamin)注意到，艾德華茲在G2第4節還剩7分53秒到5分31秒期間，在板凳席旁邊的通道戴上面罩接受氧氣治療。

「蟻人」G2整場17投僅5中，拿下21分、7助攻和5籃板，其中13分集中在上半場，決勝時刻他沒能再次挺身而出。賽後被問到是否需要氧氣治療，他笑著回應，「不需要，我今天狀態很好。」他的身體是否出了什麼狀況，引發關注。

▲▼灰狼蟻人艾德華茲、里德；獨行俠唐西奇、厄文 。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼蟻人艾德華茲 。（圖／達志影像／美聯社）

NBA記者史密斯(Keith Smith)賽後抨擊了那些不斷「鼓吹」艾德華茲是下一個喬丹(Michael Jordan)的媒體與球迷，「他們創造了自己無知的期望，這根本不應該存在。」他強調「蟻人」是一個非常棒的球員，但拿他與喬丹相比，對他很不公平，「現在他因為這種愚蠢而遭受批評。」

灰狼G3將到達拉斯作客，他們今年季後賽客場戰績為5勝1敗。《運動畫刊》資深記者曼尼克斯(Chris Mannix)表示，他不會現在就將明尼蘇達排除在外，「這支球隊在丹佛贏了3場比賽，且從2勝3敗中奮起。艾德華茲這兩場命中率只有33%，他看起來有些疲憊，但我認為他會在達拉斯展開反擊，這系列賽感覺還很長。」

▼NBA季後賽5月25日戰況。（圖／記者游郁香製）

▲▼NBA季後賽5月25日戰況。（圖／記者游郁香製）

關鍵字： NBA灰狼蟻人艾德華茲獨行俠

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