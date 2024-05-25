林政華打擊火燙有成晉當「幕後軍師」　下ㄧ步突破盜壘心魔

▲林政華。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿外野手林政華連3場雙安火燙表現，他透露背後有一位重要的軍師，就是今年因開刀正在二軍養傷的成晉，總是與他分享比賽中該注意的細節，讓他收穫很多。

林政華19日扛第9棒就演出雙安，本周往前調至第二棒，又演出連續兩場雙安並跑回2分的好表現。林政華表示，「很多學長跟我分享很多經驗和想法，但不見得適合每個人，包括我自己也是。」

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成晉今年因左膝十字韌帶動手術，而進入傷兵名單，但仍不吝於分享看比賽所觀察的細節給隊友，林政華表示，「成晉總是會看一軍比賽，比完賽就可以看到他給我很多訊息，之前狀況不好，也有給我策略和想法上的建議，對我來說，他跟我角色相近，想法上滿適合我的。」

上周在洲際球場與兄弟系列賽對決，第一打席擊出滾地球，第二打席敲出二壘安打，首次對決東體學長余謙，林政華笑言，「賽前看到學長先發，有想過可以好好對決，但比賽開始後，就做好各自的事，比賽後再回想起來，才會感到很有趣。」

去年全季出賽56場，今年開季就把握機會，已經出賽25場，林政華坦言，「自己知道角色定位，希望能正常發揮平均水準的表現，為球隊勝利去做好每件事，棒次沒有太大差別，無論第九棒、第一棒或第二棒，都是以上壘為主。」

然而盜壘卻是林政華還沒突破的「心魔」，去年曾被學弟宋嘉翔虧盜壘成功比他還少，目前生涯只有1盜，腳程沒有全力發揮，林政華笑言，「他最近還是很關注我的盜壘，教練團一直是開綠燈，但一直覺得不太敢跑，確實是心裡還是要自己去突破，成晉學長也說這關心裡上要過。」