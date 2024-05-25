唐西奇關鍵一擊「點名」要打戈貝爾　美媒批最佳防守球員鑄大錯

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)在西區冠軍賽G2最後3.1秒，以一記高難度的後撤三分終結了比賽，他賽後透露自己當下請菜鳥長人里夫利二世(Dereck Lively II)幫忙掩護，他預估灰狼會換防，好讓他能單打4屆最佳防守球員戈貝爾(Rudy Gobert)，一切也如他所料，不過他不承認嗆對方「根本守不住自己」。

Reporter: "So he can't effin guard you, huh?"



Luka Dončić: "I didn't say that. I was speaking Slovenian." https://t.co/u1xZRdbzEc pic.twitter.com/r7wjoAGv1r [廣告]請繼續往下閱讀... May 25, 2024

唐西奇與搭檔厄文(Kyrie Irving)上半場合計22投僅7中，獨行俠也陷入12分落後，不過唐西奇第3節甦醒獨攬了11分，厄文也在決勝節重拾手感，單節三分5投4中貢獻13分、3助攻；最關鍵的是終場前3.1秒，達拉斯還落後2分，唐西奇迎著4屆最佳防守球員戈貝爾飆進致勝的後撤三分。

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠主帥奇德(Jason Kidd)透露，當時的戰術就是把球傳給唐西奇，讓他做擅長的事。這位斯洛維尼亞金童被來當球評的勇士悍將格林(Draymond Green)問道，「當你對上戈貝爾時，那是你想要的對手嗎？」對此唐西奇回應，「是的，我告訴里夫利二世去掩護，因為他們(灰狼)會換防，我們想要這樣的對手(戈貝爾)。」

“I can’t move fast but I can move faster than him” pic.twitter.com/oQmrGbwbKm — A Pimp Named Denzel (@CameronD_) May 25, 2024

唐西奇說，「我看到有空檔，就決定出手三分。」他還提到，雖然自己移動速度不快，但至少比戈貝爾還快，讓所有人忍不住笑出來。

不過被問到砍進準絕殺後，是否嗆了戈貝爾「根本守不住自己」，他則表示，「我沒說，我說的是斯洛維尼亞語。」

Rudy Gobert to ESPN on Luka Doncic’s trash talk after the game-winner: “I didn’t see or hear it, but he says that every game. So nothing new.” https://t.co/qVchLJ9eIR — Tim MacMahon (@espn_macmahon) May 25, 2024

當事人戈貝爾也說，「我沒有看到或聽到他的垃圾話，但他每場比賽都這樣說，所以不是什麼新鮮事。」

▲戈貝爾。（圖／達志影像／美聯社）

塞爾提克記者金恩(Jay King)批評，戈貝爾讓唐西奇得到出手三分的機會，鑄下大錯，「在領先2分的情況下，防守的首要目標應該是阻止他出手。唐西奇命中高難度的一球，但是戈貝爾的錯誤，讓他有機會出手遠距三分。」

戈貝爾賽後也沒逃避責任，坦承自己讓隊友失望了，「他們相信我能夠阻止他得分，他卻砍進三分，這是他非常擅長的。所以，我絕對要承擔起這個責任，我在那個情況下需要表現得更好。」