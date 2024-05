唐西奇關鍵一擊「點名」要打戈貝爾　美媒批最佳防守球員鑄大錯

▲獨行俠唐西奇。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)在西區冠軍賽G2最後3.1秒,以一記高難度的後撤三分終結了比賽,他賽後透露自己當下請菜鳥長人里夫利二世(Dereck Lively II)幫忙掩護,他預估灰狼會換防,好讓他能單打4屆最佳防守球員戈貝爾(Rudy Gobert),一切也如他所料,不過他不承認嗆對方「根本守不住自己」。

Reporter: "So he can't effin guard you, huh?" Luka Dončić: "I didn't say that. I was speaking Slovenian." https://t.co/u1xZRdbzEc pic.twitter.com/r7wjoAGv1r

唐西奇與搭檔厄文(Kyrie Irving)上半場合計22投僅7中,獨行俠也陷入12分落後,不過唐西奇第3節甦醒獨攬了11分,厄文也在決勝節重拾手感,單節三分5投4中貢獻13分、3助攻;最關鍵的是終場前3.1秒,達拉斯還落後2分,唐西奇迎著4屆最佳防守球員戈貝爾飆進致勝的後撤三分。

獨行俠主帥奇德(Jason Kidd)透露,當時的戰術就是把球傳給唐西奇,讓他做擅長的事。這位斯洛維尼亞金童被來當球評的勇士悍將格林(Draymond Green)問道,「當你對上戈貝爾時,那是你想要的對手嗎?」對此唐西奇回應,「是的,我告訴里夫利二世去掩護,因為他們(灰狼)會換防,我們想要這樣的對手(戈貝爾)。」

唐西奇說,「我看到有空檔,就決定出手三分。」他還提到,雖然自己移動速度不快,但至少比戈貝爾還快,讓所有人忍不住笑出來。

不過被問到砍進準絕殺後,是否嗆了戈貝爾「根本守不住自己」,他則表示,「我沒說,我說的是斯洛維尼亞語。」

Rudy Gobert to ESPN on Luka Doncic’s trash talk after the game-winner: “I didn’t see or hear it, but he says that every game. So nothing new.” https://t.co/qVchLJ9eIR