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台啤雲豹克羅馬洗刷季初低迷　勇奪T1年度最佳洋將

▲克羅馬摘下T1年度最佳外援。（圖／T1提供）

▲克羅馬摘下T1年度最佳外援。（圖／T1提供）

記者簡名杉／綜合報導

台啤永豐雲豹本季簽下美籍前鋒克羅馬(Lasan Kromah)，他本季攻守兩端的貢獻，不僅令球迷賞心悅目，更是雲豹本季勇闖冠軍賽的重要因子，如此卓越且不可替代的表現，讓他在專業籃球記者中取得八成五的五分票，加上球迷3,855張選票，獲選為T1聯盟2023-24賽季Wilson年度最佳外援！

雲豹原本是看中他穩定的中距離和單打能力，然而T1初登場的表現不受球迷認可，熱身賽與季初的敗場結果與進攻過於單打獨鬥的表現，讓球迷紛紛討論，「克羅馬什麼時候會領機票？」、「遲早會被球團Thank you 吧！」

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不過，克羅馬很快推翻網路上的負面評論，本季出賽25場，以場均25.7分、7.8籃板、6.5助攻、3抄截，攻防一體的數據拿下年度得分王與年度抄截王。不僅如此，單季十一次雙十與三次大三元的紀錄更是無人能敵，精彩演出掀起一波道歉大會，雲豹主力控球蔣淯安也表示，「很難能可貴的地方是，球隊當機他能跳出來得分，又可以把球權讓出來給手感好的本土球員，而防守端判斷力對球隊也有很大的助益！」

2023-24賽季年度最佳外援獎項由Wilson品牌贊助，將贈送具有意義的客製化EVO官方指定用球，以茲讓克羅馬作為紀念。此系列不僅為T1 league的官方指定用球，同時也能在美國NCAA的比賽上也能看到它，更為FIBA國際籃球總會的指定用球，柔軟的觸感加上恰到好處的抓握力，希望Wilson能帶給得主完美的體驗。
 

關鍵字： 克羅馬台啤雲豹T1

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