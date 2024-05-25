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唐西奇3.1秒神奇三分退灰狼　獨行俠西冠18分大逆轉取2連勝

▲▼獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在西區冠軍賽出師不利的灰狼，G2上半場靠著新科最佳第6人里德三分4投4中，一度拉開18分領先，未料獨行俠下半場展開猛烈反擊，達拉斯雙星唐西奇與厄文聯手搶分，雙方末節形成激烈拉鋸，「蟻人」艾德華茲最後12.1秒出現要命失誤，給了對手反敗為勝的機會，唐西奇終場前3.1秒砍進致勝的後撤三分，率隊以109比108逆轉獲勝。

▲▼灰狼蟻人艾德華茲、里德；獨行俠唐西奇、厄文 。（圖／達志影像／美聯社）

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▲灰狼里德 。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠雙星唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)G1合力轟了63分，唐西奇G2開賽又與中鋒加福德(Daniel Gafford)聯手上演「空中接力」暴扣，迫使灰狼在比賽只進行了34秒就喊出暫停。不過明尼蘇達很快重整旗鼓，在資深主控康利(Mike Conley)掌控比賽節奏之下，首節打完取得32對26、6分領先。

灰狼此役加強對唐西奇的防守，獨行俠雙星前2節合計22投僅7中，麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)成功守住「金童」上半場終了前2.1秒的後仰三分出手。明尼蘇達新科最佳第6人里德(Naz Reid)上半場三分4投4中包辦12分，「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)也貢獻13分，率隊拉開60比48、12分領先。

唐西奇上半場還被4屆最佳防守球員戈貝爾(Rudy Gobert)一拳打中腹部，當場發出哀號聲，雖然戈貝爾隨即上前解釋，唐西奇依舊十分惱怒。

▲▼獨行俠厄文、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠厄文、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠第3節展開反擊，唐西奇單節拿下11分，一度率隊將比數逼近到73比75僅2分差，隨後灰狼替補亞歷山大-沃克(Nickeil Alexander-Walker)和安德森(Kyle Anderson)接連站上罰球線，里德在此節最後2.1秒再次挺身飆進三分彈，讓灰狼帶著86比79、7分領先進入決勝節。

前3節靜悄悄的厄文，末節開局不到2分鐘連砍了2顆三分彈，並助攻華盛頓(P.J. Washington)，帶動獨行俠一波8比0攻勢，將比數反超為87比86，這是他們自首節還剩8分45秒後首度取得領先。灰狼則有里德跳出來止血，他回敬兩記外線，讓明尼蘇達要回94比92、2分領先，雙方形成激烈拉鋸。

最後5分多鐘，戈貝爾、艾德華茲和康利連續在籃下取分，灰狼3分領先，但表現完全不像菜鳥的獨行俠長人里夫利二世(Dereck Lively II)最後2分53秒接到唐西奇助攻，完成一記暴扣，達拉斯再次超前比數。

終場前2分鐘，「蟻人」接連獲得4罰，他全都把握住，厄文則意外錯失兩罰機會，不過他在最後1分05秒砍進23呎三分，將分差縮小到2分。最後12.1秒，艾德華茲發生要命失誤，唐西奇面對戈貝爾砍進致勝的後撤三分，率隊以109比108逆轉收下系列賽2連勝。

▼NBA季後賽5月25日戰況。（圖／記者游郁香製）

▲▼NBA季後賽5月25日戰況。（圖／記者游郁香製）

唐西奇此役砍下32分、13助攻和10籃板的大三元數據，包辦5顆三分；厄文繳出20分、6助攻和4籃板。灰狼則以里德三分9投7中攻下23分最高；艾德華茲貢獻21分、7助攻和5籃板。

關鍵字： NBA灰狼里德艾德華茲獨行俠唐西奇厄文

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