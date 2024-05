唐西奇3.1秒神奇三分退灰狼　獨行俠西冠18分大逆轉取2連勝

▲獨行俠唐西奇。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

在西區冠軍賽出師不利的灰狼,G2上半場靠著新科最佳第6人里德三分4投4中,一度拉開18分領先,未料獨行俠下半場展開猛烈反擊,達拉斯雙星唐西奇與厄文聯手搶分,雙方末節形成激烈拉鋸,「蟻人」艾德華茲最後12.1秒出現要命失誤,給了對手反敗為勝的機會,唐西奇終場前3.1秒砍進致勝的後撤三分,率隊以109比108逆轉獲勝。

▲灰狼里德 。(圖/達志影像/美聯社)

獨行俠雙星唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)G1合力轟了63分,唐西奇G2開賽又與中鋒加福德(Daniel Gafford)聯手上演「空中接力」暴扣,迫使灰狼在比賽只進行了34秒就喊出暫停。不過明尼蘇達很快重整旗鼓,在資深主控康利(Mike Conley)掌控比賽節奏之下,首節打完取得32對26、6分領先。

Anthony Edwards is up to 13 PTS at half



MIN leads 60-48 heading into halftime of the West Finals! pic.twitter.com/Q1SNnSyp8N — NBA (@NBA) May 25, 2024

灰狼此役加強對唐西奇的防守,獨行俠雙星前2節合計22投僅7中,麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)成功守住「金童」上半場終了前2.1秒的後仰三分出手。明尼蘇達新科最佳第6人里德(Naz Reid)上半場三分4投4中包辦12分,「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)也貢獻13分,率隊拉開60比48、12分領先。

Rudy Gobert appears to hit Luka Doncic in the stomach as he tries to get the ball pic.twitter.com/CjoaHWDALu — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 25, 2024

唐西奇上半場還被4屆最佳防守球員戈貝爾(Rudy Gobert)一拳打中腹部,當場發出哀號聲,雖然戈貝爾隨即上前解釋,唐西奇依舊十分惱怒。

▲獨行俠厄文、唐西奇。(圖/達志影像/美聯社)

獨行俠第3節展開反擊,唐西奇單節拿下11分,一度率隊將比數逼近到73比75僅2分差,隨後灰狼替補亞歷山大-沃克(Nickeil Alexander-Walker)和安德森(Kyle Anderson)接連站上罰球線,里德在此節最後2.1秒再次挺身飆進三分彈,讓灰狼帶著86比79、7分領先進入決勝節。

Kyrie Irving is a killer. pic.twitter.com/INh3am2bo5 — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) May 25, 2024

前3節靜悄悄的厄文,末節開局不到2分鐘連砍了2顆三分彈,並助攻華盛頓(P.J. Washington),帶動獨行俠一波8比0攻勢,將比數反超為87比86,這是他們自首節還剩8分45秒後首度取得領先。灰狼則有里德跳出來止血,他回敬兩記外線,讓明尼蘇達要回94比92、2分領先,雙方形成激烈拉鋸。

NAZ MF REID.



7/8 FROM THREE.



pic.twitter.com/K7oKqzoU7k — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 25, 2024

最後5分多鐘,戈貝爾、艾德華茲和康利連續在籃下取分,灰狼3分領先,但表現完全不像菜鳥的獨行俠長人里夫利二世(Dereck Lively II)最後2分53秒接到唐西奇助攻,完成一記暴扣,達拉斯再次超前比數。

Lively throws it down to give the Mavs the lead down the stretch in the 4Q!



DAL-MIN (1-0) | 4Q Live on TNT pic.twitter.com/e3GTs5P5Z7 — NBA (@NBA) May 25, 2024

終場前2分鐘,「蟻人」接連獲得4罰,他全都把握住,厄文則意外錯失兩罰機會,不過他在最後1分05秒砍進23呎三分,將分差縮小到2分。最後12.1秒,艾德華茲發生要命失誤,唐西奇面對戈貝爾砍進致勝的後撤三分,率隊以109比108逆轉收下系列賽2連勝。

▼NBA季後賽5月25日戰況。(圖/記者游郁香製)

唐西奇此役砍下32分、13助攻和10籃板的大三元數據,包辦5顆三分;厄文繳出20分、6助攻和4籃板。灰狼則以里德三分9投7中攻下23分最高;艾德華茲貢獻21分、7助攻和5籃板。