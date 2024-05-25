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攻城獅季後賽扛起「大新竹」！邀請「隊魂」陳堅恩開球

▲攻城獅季後賽推出新球衣，邀「隊魂」陳堅恩開球。（圖／攻城獅提供）

▲攻城獅迎季後賽主場首戰。（圖／攻城獅提供）

記者簡名杉／綜合報導

新竹御頂攻城獅季後賽首輪主場賽事將於5月27日展開，攻城獅季後賽由婚宴領導品牌晶宴會館冠名贊助，攻城獅採用新竹縣與新竹市地圖作為主視覺輪廓，並融入大新竹知名地標。球團針對季後賽推出「沒有畏什麼 WIN THE CITY」口號，象徵攻城獅代表「新竹」出戰，在季後賽之路將不畏懼任何挑戰，並把城市榮耀扛在肩上。

▲攻城獅季後賽推出新球衣，邀「隊魂」陳堅恩開球。（圖／攻城獅提供）

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▲攻城獅季後賽推出新球衣。（圖／攻城獅提供）

攻城獅球團於季後賽推出「新竹」中文款球衣，期盼能一肩扛起城市的榮耀！球衣側腰花紋以新竹縣市輪廓組合而成，運用紫色漸層點綴於新竹各地，象徵新竹為攻城獅最強大的後盾。新竹款季後賽限定球衣將分為白色款與紫色漸層款，售價為$1,680元，已於攻城獅官方商城開放預購。

除了披上代表新竹的季後賽限定球衣外，為凝聚獅紫軍向心力，球團特別邀請「隊魂陳堅恩」回到新竹主場，擔任5月27日開球嘉賓，期盼能為球隊注入堅強且永不放棄的拚戰精神，帶著這股決心挑戰季後賽。

▲攻城獅季後賽推出新球衣，邀「隊魂」陳堅恩開球。（圖／攻城獅提供）

▲攻城獅季後賽邀「隊魂」陳堅恩開球。（圖／攻城獅提供）

攻城獅於第二季季後賽主場創造「紫色狂潮」，本季將再次全面升級應援體驗，球團參考歐洲職業運動戰歌文化，攜手創作歌手Matzka推出隊史首部應援戰歌「全面獅控」，期待在節間、暫停時讓現場獅紫軍透過人聲應援凝聚全場向心力。

為營造新竹限定的主場氛圍，主場西側迴廊將設置「瘋狂專區」，現場將提供臉頰彩繪服務。Matzka將於5月27日擔任開場表演嘉賓；泰國華裔歌手Gail蓋兒將擔任5月29日開場表演嘉賓，歡迎獅紫軍進場體驗紫爆主場的魅力，季後賽首輪主場賽事門票將於5月25日中午全面開賣，5月27日一樓全區將贈送「沒有畏什麼」口號短T，5月29日一樓全區將贈送SPOX聯名頭巾。除此之外，兩日入場贈品分別是3000份限量球員款應援扇與應援手舉牌。

關鍵字： 攻城獅陳堅恩PLG

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