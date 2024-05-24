運動雲

>

TSR機車錦標賽彰化戰拉序幕！網紅昆娜成綠叢中一點紅

▲網紅昆娜將在TSR賽事彰化戰Bike C組與眾多男選手一較高下。（圖／主辦單位提供）

▲網紅昆娜將在TSR賽事彰化戰Bike C組與眾多男選手一較高下。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

經過上個月在台南安定的開幕戰後，受人矚目的2024年TSR全國機車錦標賽即將在5月26日移師至彰化溪湖K1賽車場進行激烈的第二站，除了等級最高的Bike A組12位頂級車手較勁外，包括網紅昆娜、全場年紀最大、車界地位頗高的林祝寅和兩位國小生邱羣洋、邱羣浩都將在Bike C組展露身手，參賽人數破200人直逼開幕站人數。

全國機車錦標賽第二站將於5月26日下午1點正式開賽，比賽場地在彰化溪湖K1賽車場，具備有三條高速直線，對於選手們在速度掌控、煞車點拿捏的能力，以及車隊在車輛動力改裝、調教方面的技術，都將是一大考驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

等級最高的Bike A組匯聚了來自台灣與泰國的12位頂尖選手與車隊，個個身經百戰、實力堅強。其中，去年在Bike B組奪得佳績的孫國鈞選手，今年首度升級挑戰Bike A組，能否一舉突破自我，值得期待。

Bike B組則有35位好手同場較勁，包括去年在C組獲得所有分站冠軍的范成康、以及去年與范成康激盪出精彩賽事的鐘蜂棋等選手。此外，速克達組選手曾竣臨、最強高中生蔡永順也將跨界挑戰Bike B，而台中太平山道之王顏昭義也將首度登上TSR賽場。各路英雄好漢齊聚一堂，究竟是血統純正、一步一步爬上來的選手群實力堅強、還是既會騎速克達又會騎檔車的天才選手天賦異稟、亦或是高手在民間的山道猴王技高一籌，讓我們拭目以待。

Bike C組是檔車組的入門級別，第二站吸引了52位男女老少選手參賽。其中，網紅昆娜將與眾多男選手一較高下；另外，兩位國小生邱羣洋、邱羣浩也將攜手出擊，而全場年紀最大、車界地位頗高的林祝寅選手，也將在賽場上展現老將風範，究竟今年誰能在賽車新手村脫穎而出呢？

4MB(mini bike)組別今年備受矚目，主要原因是國內摩托車大廠引進了義大利知名Mini Bike車廠Ohvale進軍台灣，並直接投入賽事。Ohvale車廠是FIM(國際摩托車賽車協會) MiniGP賽事的獨家車輛供應商，車輛性能強悍、操控凌厲，在賽場上可望大放異彩，而且還與實力堅強的黃竣陽選手以及Junior組的小選手錢品圻、邱羣浩攜手合作上場比賽，當中還有一位日本MiniGP年度第二名的國立和玖也是騎乘著Ohvale的車輛。車強人悍的新組合，為4MB的賽事未開賽就帶來了不少關注。

為了鼓勵更多新人投入摩托車賽事，TSR賽事在每一站都會舉辦125 D新手組的比賽。在開幕戰跑出驚人成績的賴彥呈，本場賽事能否再創佳績？此外，是否又會有潛力新秀在賽場上嶄露頭角？也讓大家拭目以待。

本站賽事將由DAZN有線頻道、DAZN OTT以及Reveno的YouTube官方頻道全程轉播，讓觀眾朋友們能夠盡情感受賽事盛況。

關鍵字： TSR機車昆娜

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

熱門新聞

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平、平野惠一相繼抗議兩度暫停

2勇士重聚杜蘭特夢幻交易方案曝

3蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

4王柏融動作有怪怪　富邦打教點出

5塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

最新新聞

1領航猿首勝後變陣吞敗　主帥：對手「太準」

2艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

3大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！

4蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

5WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃勇傳現身鞠躬道歉！　擁500萬簽約金卻變月光族

大谷翔平雙安加2盜！ 再1盜成就「百轟百盜」

悍將啦啦隊女孩被地震嚇哭！　3韓籍成員用中文為台灣加油

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366