TSR機車錦標賽彰化戰拉序幕！網紅昆娜成綠叢中一點紅

▲網紅昆娜將在TSR賽事彰化戰Bike C組與眾多男選手一較高下。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

經過上個月在台南安定的開幕戰後，受人矚目的2024年TSR全國機車錦標賽即將在5月26日移師至彰化溪湖K1賽車場進行激烈的第二站，除了等級最高的Bike A組12位頂級車手較勁外，包括網紅昆娜、全場年紀最大、車界地位頗高的林祝寅和兩位國小生邱羣洋、邱羣浩都將在Bike C組展露身手，參賽人數破200人直逼開幕站人數。

全國機車錦標賽第二站將於5月26日下午1點正式開賽，比賽場地在彰化溪湖K1賽車場，具備有三條高速直線，對於選手們在速度掌控、煞車點拿捏的能力，以及車隊在車輛動力改裝、調教方面的技術，都將是一大考驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

等級最高的Bike A組匯聚了來自台灣與泰國的12位頂尖選手與車隊，個個身經百戰、實力堅強。其中，去年在Bike B組奪得佳績的孫國鈞選手，今年首度升級挑戰Bike A組，能否一舉突破自我，值得期待。

Bike B組則有35位好手同場較勁，包括去年在C組獲得所有分站冠軍的范成康、以及去年與范成康激盪出精彩賽事的鐘蜂棋等選手。此外，速克達組選手曾竣臨、最強高中生蔡永順也將跨界挑戰Bike B，而台中太平山道之王顏昭義也將首度登上TSR賽場。各路英雄好漢齊聚一堂，究竟是血統純正、一步一步爬上來的選手群實力堅強、還是既會騎速克達又會騎檔車的天才選手天賦異稟、亦或是高手在民間的山道猴王技高一籌，讓我們拭目以待。

Bike C組是檔車組的入門級別，第二站吸引了52位男女老少選手參賽。其中，網紅昆娜將與眾多男選手一較高下；另外，兩位國小生邱羣洋、邱羣浩也將攜手出擊，而全場年紀最大、車界地位頗高的林祝寅選手，也將在賽場上展現老將風範，究竟今年誰能在賽車新手村脫穎而出呢？

4MB(mini bike)組別今年備受矚目，主要原因是國內摩托車大廠引進了義大利知名Mini Bike車廠Ohvale進軍台灣，並直接投入賽事。Ohvale車廠是FIM(國際摩托車賽車協會) MiniGP賽事的獨家車輛供應商，車輛性能強悍、操控凌厲，在賽場上可望大放異彩，而且還與實力堅強的黃竣陽選手以及Junior組的小選手錢品圻、邱羣浩攜手合作上場比賽，當中還有一位日本MiniGP年度第二名的國立和玖也是騎乘著Ohvale的車輛。車強人悍的新組合，為4MB的賽事未開賽就帶來了不少關注。

為了鼓勵更多新人投入摩托車賽事，TSR賽事在每一站都會舉辦125 D新手組的比賽。在開幕戰跑出驚人成績的賴彥呈，本場賽事能否再創佳績？此外，是否又會有潛力新秀在賽場上嶄露頭角？也讓大家拭目以待。

本站賽事將由DAZN有線頻道、DAZN OTT以及Reveno的YouTube官方頻道全程轉播，讓觀眾朋友們能夠盡情感受賽事盛況。