玉山盃／台南市首戰投手將輪番上陣　預告球衣有驚喜！

▲玉山盃台南市代表隊以善化高中為主體。（圖／學生棒聯提供）

記者簡名杉／綜合報導

台南市代表隊以善化高中、台南海事、南英商工以及白河商工四間學校的球員組成本屆玉山盃全國青棒錦標賽的聯隊，總教練邱書煌透露，本屆賽事球隊特別參仿台南當地職棒球隊統一獅隊的復古球衣，希望能成為球隊的新特色。

邱書煌教練指出，本屆聯隊雖然以四間學校的球隊組成，但以善化高中為主體，共有11位球員，台南海事、南英商工的選手各有4位，白河商工的選手則有1位。

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本屆賽事邱書煌教練坦言，隊中並沒有一位特別突出的王牌投手，但投手群的表現還算穩定，其中最快能投到143公里的左投林易霆與有入選U18的側投張豪幸等，都是他非常看好的陣中投手，而打線部分，則會由顏佳恩、林劵壎擔任三、四棒，呂泳鋐扛起開路先鋒。

今年比賽首戰將交手新竹市，邱書煌教練表示，由於第一場結束後可以休戰兩天，陣中所有最好的投手都會傾巢而出，一定會全力搶勝，他也指出，這一次賽事的籤運還算不錯，最大目標是打進四強。

除了對比賽有期待之外，邱書煌教練透露，這屆賽事球隊特別訂做新球衣，配色完全仿造統一獅隊的復古球衣配色，希望成為新的球隊特色。