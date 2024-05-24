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董子恩追平分安打！雷公再見觸身　悍將大巨蛋4比3逆轉勝

▲董子恩。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將董子恩。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將24日在大巨蛋主場與台鋼雄鷹交手，關鍵9局下落後2分攻佔滿壘，林哲瑄觸身球保送擠回1分，董子恩適時安打追平，雷公再見觸身球，悍將4比3逆轉勝。

台鋼前3局面對布藍登都沒有敲出安打，直到4局上團隊首安就是魔鷹全壘打，幫助團隊先馳得點，4局上結束台鋼1比0領先。

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悍將前5局遭到台鋼先發投手施子謙壓制，直到6局下靠董子恩掃二壘安打開路，戴培峰執行短打推進，王勝偉擊出高飛犧牲打，進帳追平分，以1比1平手。

台鋼8局上進攻，曾子祐、陳文杰狙擊悍將第三任投手曾峻岳，王柏融選到保送，魔鷹遭到三振後，杜家明適時安打帶回2分，超前為3比1。

悍將9局下反攻，面對台鋼終結者雷公，王正棠掃出中外野平飛安打，高國麟靠野手選擇上壘，范國宸利用游擊失誤上壘，悍將攻佔得點圈，申皓瑋擊出強勁滾地安打形成滿壘，林哲瑄挨觸身球保送擠回1分，董子恩適時安打追平比數，戴培峰挨觸身球保送，擠回1分，以4比3獲勝。

布藍登主投6局，被敲3安打包含1轟失1分，本季挨3轟都是被魔鷹所轟出，奪4次三振，有4次保送，無關勝敗。曾峻岳投1局挨3安打失2分，逃過敗投。

▲魔鷹大巨蛋開轟。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲魔鷹大巨蛋開轟。（圖／台鋼雄鷹提供）

關鍵字： 棒球台鋼雄鷹悍將施子謙魔鷹

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