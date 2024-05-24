勇士3巨頭解體危機！七六人搶K湯　經紀人：搭檔恩比德要三思

▲勇士湯普森、七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士至今還未與3大核心之一湯普森(Klay Thompson)談妥續約，除了魔術之外，東區另一強權七六人也傳出有意以1+1合約挖角這位4冠神射。不過有多名NBA經紀人接受《雅虎體育》訪問時透露，他們建議旗下球員在決定聯手費城一哥恩比德(Joel Embiid)前要三思。

湯普森的5年合約在本季結束後到期，他與勇士談續約談了1年仍無共識，灣區3大核心今夏恐解體。據《雅虎體育》記者費雪(Jake Fischer)的消息，七六人將目光放到替勇士效力了13季的神射湯普森身上，費城注意到溜馬去年以1+1合約延攬金塊冠軍前鋒布朗(Bruce Brown)，可能會以類似的合約延攬K湯，保留操作彈性。

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儘管湯普森本季狀態下滑，場均仍能砍3.5顆三分，外線命中率逼近3成9，他依舊是場上最令人畏懼的射手之一，加上擁有4冠經驗，若進入自由市場依舊搶手。

▲勇士湯普森、七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

湯普森若前進費城，將與MVP長人恩比德、後場超新星馬克西(Tyrese Maxey)組成3巨頭，不過多名NBA經紀人接受《雅虎體育》訪問時不約而同提到，他們建議旗下球員聯手恩比德之前要三思，生涯屢次受到傷病困擾的「大帝」能否在季後賽全力出擊，這是很大的疑問。

恩比德生涯從未有任何一季例行賽出賽超過68場，本季只打了39場，他也曾多次缺席季後賽，儘管他擁有MVP等級的身手，但耐打程度堪憂，想與他聯手的球星恐怕得先設想，在賽季多數時間沒有「最強搭檔」的情況下打球會是什麼樣子。