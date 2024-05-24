溜馬噩耗！哈利伯頓「跛腳」東冠恐報銷　主帥曝讓主力早退原因

This is the play in the 3rd quarter where Tyrese Haliburton appeared to suffer a leg injury.



He left the game and was ruled OUT for the remainder of Game 2 vs. the Celtics pic.twitter.com/7jbacfe7Nl — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 24, 2024

記者游郁香／綜合報導

溜馬在東區冠軍賽連輸2場，少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)G2還遭逢左腿筋傷勢，賽後被目擊「跛腳」走向球隊巴士。美國運動醫學專家杰弗里斯(Evan Jeffries)指出，就算1級拉傷也得休養1到2周，哈利伯頓生涯首次的東冠之旅很可能就此報銷。

今年入選年度第3隊的哈利伯頓，首場東區冠軍賽砍下25分、10助攻，包辦6顆三分球，但他在末節關鍵時刻發生失誤，沒能幫助溜馬守住勝果，最終塞爾提克在延長賽逆轉勝出。

Tyrese Haliburton in his first two career conference finals games:



Game 1:

25 PTS, 10 ASTS, 8-of-18 FG, 6-of-14 3PT



Game 2:

10 PTS, 8 ASTS, 4-of-8 FG, 2-of-6 3PT pic.twitter.com/SJNVZB2hxq [廣告]請繼續往下閱讀... May 24, 2024

溜馬G2首節打完2分領先，接著卻被綠衫軍打出20比0猛攻，陷入雙位數落後。更糟糕的是，後場指揮官哈利伯頓上半場受到胸部疼痛困擾，第3節又在一次防守的過程中傷到左腿筋，他今年1月曾因左腿筋拉傷缺席了10場比賽。

▲溜馬少主哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

美國運動醫學專家杰弗里斯表示，哈利伯頓恐因左腿筋傷勢缺席這個系列賽剩餘賽事，傷勢嚴重程度得視MRI檢查結果而定。如果是1級拉傷，通常需要1到2周的復原時間；2級拉傷的話就需要休養3到6周。

哈利伯頓第3節退場後就沒再回歸，根據塞爾提克記者卡拉利斯(John Karalis)的消息，哈利伯頓賽後走向球隊巴士時，明顯一瘸一拐。

▲溜馬少主哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，溜馬在G2還剩9分25秒，落後17分之際，就將主力換下場，對此主帥卡萊爾(Rick Carlisle)解釋，「我們並沒有放棄，這是一個讓一些精力充沛的球員上場戰鬥的機會，他們有一些好的表現……西亞卡姆(Pascal Siakam)非常疲倦。」

史上只有28支NBA球隊在7戰4勝制的系列賽中，以0勝2敗落後還能逆轉晉級。溜馬次輪對尼克曾辦到過，但他們現在的對手是目標直指總冠軍的東區頭號種子塞爾提克，陣中一哥哈利伯頓還爆出傷勢，局面對他們非常不利。

▲溜馬少主哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）