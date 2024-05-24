騎士主帥終結31年魔咒仍遭開除　曾因讓米歇爾打太久被總管責罵

▲騎士主帥畢柯斯塔夫遭開除。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

騎士在東區準決賽遭塞爾提克淘汰後8天，宣布開除執掌兵符長達4.5季的教頭畢柯斯塔夫(J.B. Bickerstaff)，這位45歲主帥共帶領克里夫蘭在例行賽拿下170勝，3度挺進季後賽，今年更是在沒有詹姆斯(LeBron James)的情況下，贏得自1993年以來首個系列賽，終結31年魔咒，無奈主將接連受傷最終止步次輪。

騎士今年贏得自2018年以來首個季後賽系列賽，但主戰中鋒艾倫(Jarrett Allen)、當家球星「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)相繼倒下，米歇爾在次輪G4遭逢左小腿拉傷，沒能在G5背水一戰上陣，最終克里夫蘭1勝4敗遭聯盟頭號種子塞爾提克淘汰。

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《The Athletic》在G5賽後就報導，騎士主帥畢柯斯塔夫的處境十分危險，結果在克里夫蘭賽季告終後8天，球團就宣布開除合約還剩2年1000萬美元的畢柯斯塔夫，結束4.5季的合作關係。這位45歲教頭執掌騎士兵符期間，共率隊拿下170勝159敗，3度晉級季後賽，但最遠只走到次輪。

▲騎士主帥畢柯斯塔夫遭開除。（圖／達志影像／美聯社）

騎士總管奧特曼(Koby Altman)透過聲明表示，「J.B.是受人尊敬的NBA教練，也是一位了不起的人。過去4年，他幫助球隊建立了一種文化，激勵球員成為最好的自己。」奧特曼坦言，做出這個決定不容易，尤其正是畢柯斯塔夫帶隊重建，但NBA是一門獨特的生意，有時需要冒險「改革」，才能完成爭冠目標。

聯盟消息來源表示，騎士去年開季表現不佳，差點讓畢柯斯塔夫在感恩節前就丟掉飯碗，他甚至在去年12月對火箭的延長賽，因為讓一哥米歇爾打太久，而被總管奧特曼在整個教練團面前譴責，顏面盡失。另外，根據《The Athletic》的消息，多名騎士球員都曾私下或公開質疑畢柯斯塔夫的戰術、比賽調度、訓練方式和責任制度。