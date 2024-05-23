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2A雙將連2天同場先發　鄭宗哲雙安敲長打、李灝宇穩定1安

▲匹茲堡海盜台灣好手鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

▲匹茲堡海盜台灣好手鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

近日匹茲堡海盜2A以及底特律老虎2A展開系列賽，兩隊陣中的台灣球員正面交鋒，鄭宗哲、李灝宇於今(23)日的系列賽第二戰再度同場先發，鄭宗哲此役繳出雙安好表現，李灝宇則也敲出1支安打，最終海盜2A以2比0擊退老虎2A，討回昨天以10分差落敗的一箭之仇。

此役鄭宗哲擔任球隊先發五棒、游擊手，李灝宇則依舊是球隊的先發三棒、二壘手，李灝宇在1局下半的首打席就敲安，但可惜該局全隊只有他一支安打，沒能延續攻勢。

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▲李灝宇。（圖／截自X：Erie SeaWolves）

▲旅美好手李灝宇。（圖／截自X：Erie SeaWolves）

2局上輪到鄭宗哲上場打擊，他擔任該局球隊首棒打者，第一球就擺出短棒偷點，卻點出一個軟弱滾地球，遭刺殺出局，而在4局上半，鄭宗哲率先獲得第二次打擊機會，他瞄準一顆外角球，擊成左外野方向的平飛長打，形成他本季第三支二壘安打，但後續隊友沒有攻勢，他最終形成在二壘上的殘壘。

李灝宇第二打席擊出飛球出局，鄭宗哲的第三打席則敲出平飛球，遭到中外野手接殺，而6局下半，李灝宇在二壘有人的情況下獲得打擊機會，可惜敲出滾地球出局，沒有幫助球隊建功。

鄭宗哲在8局上半迎來此役最後一次打擊機會，他敲出左外野方向平飛球，形成本場比賽第二支安打，而這個半局海盜2A靠著一支陽春彈跟一支高飛犧牲打打回2分奠定勝基，李灝宇在8局下半第四打席，再次獲得二壘有人的打擊機會，可惜他再度敲出滾地球出局，連兩次得點圈有人的建功機會都沒有把握。

終場鄭宗哲合計4打數敲出2支安打，包含本季第三支二壘安打，連續三場比賽有安打表現，目前累積打擊三圍.212/.340/.339，而李灝宇則4打數敲出1安，連續兩戰敲出安打，累積打擊三圍.250/.335/.424。

關鍵字： 鄭宗哲李灝宇海盜老虎

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