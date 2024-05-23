索托敲雙響聯手賈吉！　洋基單場四轟擊垮水手奪勝

▲索托（Juan Soto）與賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（23日）在主場進行與水手四連戰的第三場比賽，條紋大軍本場比賽打線大放異彩，單場轟出四發全壘打展現長程火力，其中索托（Juan Soto）一人就包辦兩支，終場洋基就以7比3收下比賽，終止二連敗。

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首局洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）就打出一發374英呎的全壘打，幫助球隊先馳得點取得1比0領先，緊接著時間來到三局下半，洋基索托從水手先發米勒（Bryce Miller）的手中敲出中左外野方向的2分砲，擊球初速107.6英哩、飛行距離則是414英呎。六局下半索托再度炸裂，擊出一支左外野方向的陽春砲，這是他本季第13轟，飛行距離來到369英呎，洋基5比0領先。

前七局無得分的水手在八上靠著捕手羅里（Cal Raleigh）的三分砲將比數追到3比5，無奈下個半局洋基打線持續發威，左外野手維杜戈（Alex Verdugo）的兩分砲再幫球隊將比分拉開至7比3，比賽也就此定調，終場條紋軍團就以7比3笑納主場勝，結束二連敗。

「這些全壘打對我來說真的很令人興奮，因為我總是會打相反方向的全壘打，」索托賽後說道。賈吉也同意索托的言論並附和的提到，「這是吸引觀眾參與比賽的好方法，讓觀眾吵鬧一點，他們只是想歡呼。」