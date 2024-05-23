唐西奇末節獨攬15分接管比賽！獨行俠斬灰狼摘西決首勝

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

達拉斯獨行俠與明尼蘇達灰狼的西區冠軍賽，今(23)日拉開序幕，此戰獨行俠一哥「籃球金童」唐西奇(Luka Doncic)帶傷上陣，但開賽攻防兩端都不如預期，而獨行俠靠著厄文(Kyrie Irving)挺身而出，在前三節跟點點開花的灰狼打得不相上下，末節唐西奇終於甦醒，單節獨攬15分接管戰局，率領獨行俠以108比105擊敗灰狼，收下系列賽開門紅。

首節開賽獨行俠就被灰狼一路拉開，獨行俠頭號戰將唐西奇由於左右腳都有傷，帶傷上陣的情況下，表現並不如預期，然而厄文挺身而出，單節獨攬13分，幫助最多落後9分的獨行俠，在首節末段一度超前比分，不過灰狼靠著安德森(Kyle Anderson)連得7分，加上「狼王」艾德華茲(Anthony Edwards)在首節結束前的三分彈命中，為灰狼手握6分領先進入次節。

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灰狼首節砍進三顆三分彈的「防守悍將」麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)，次節延續滾燙手感，切入、三分球皆有所斬獲，安德森次節也頻頻跳投得手，幫助灰狼在次節前段漸漸拉開比分。

不過唐西奇在次節中段慢慢甦醒，加上厄文穩定發揮，獨行俠一度追到剩3分差，此時唐斯(Karl-Anthony Towns)、麥克丹尼爾斯接力合得10分，為灰狼穩定取得領先優勢，而厄文在上半場結束前又跳了出來，切入得手後再完成三分打，幫助獨行俠上半場結束之際追到59比62的3分差。

▲獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）



第三節易籃再戰，獨行俠靠著中鋒加福德(Daniel Gafford)兩記空中接力以及一次上籃得手咬住比分，接著更由小瓊斯(Derrick Jones Jr.)殺出飛扣超前，不過灰狼很快由唐斯跳出來再要回領先，雙方就此陷入拉鋸，數度互換領先。

獨行俠在第三節終了前3分鐘，藉由格林(Josh Green)射進底線三分冷箭，領先再度易主，然而接著格林的快攻灌籃機會，卻直接被對方的「最佳第六人」里德(Naz Reid)蓋掉，回過頭來里德回敬獨行俠一記底線三分彈，兩隊再度陷入僵局，最終灰狼也靠著里德在第三節終了前兩罰一中，取得1分些微領先前進決勝節。

關鍵決勝節開節灰狼就由里德、麥克丹尼爾斯飆進背靠背三分彈稍微拉開比數，然而唐西奇此時回敬連兩記中距離跳投，加上一顆左側45度角的三分彈，一個人就拉出一波7比0攻勢，接著小瓊斯、萊福利(Dereck Lively II)也紛紛響應，連續禁區得手，而在唐西奇要到犯規兩罰俱中之後，獨行俠已經反超比分達到8分領先。

▲灰狼一哥艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

眼看分差被拉開，艾德華茲、唐斯開始作出反擊，三分球與後仰跳投接連命中，加上戈貝爾(Rudy Gobert)禁區爆扣得手，瞬間落後只剩下2分，而在比賽終了前4分39秒，唐斯飆進一顆三分線後兩大步的超大號三分彈，先幫灰狼反超比數，艾德華茲再補上外線冷箭拉開比分，灰狼士氣大振。

而這時候唐西奇終於醒來，砍進左側三分彈，終結獨行俠近4分鐘的得分乾旱期，華盛頓(P.J. Washington Jr.)也開始給予支援，底線被放空的他投進關鍵三分球，幫助獨行俠要回2分領先，回過頭來唐斯補灌得手，原本應該是追平的一球，卻因為「妨礙中籃」不算進球，給獨行俠拉開的機會，唐西奇接管比賽，單打後仰跳投命中，為獨行俠鎖定勝局。

雖然在讀秒階段落後4分的灰狼，靠著資深主控康利(Mike Conley)在三分線外買到犯規，要到三罰機會，一度讓比賽產生懸念，但最終他三罰僅一中，沒能為灰狼締造奇蹟。

本場比賽前三節只拿18分的唐西奇，末節獨攬15分，最終有全場最高的33分進帳，而厄文挹注30分，灰狼則以麥克丹尼爾斯的24分為全隊最高，兩大主力球星艾德華茲、唐斯得分都不超過20分，僅分別斬獲19分、16分。