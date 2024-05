歷經106個系列賽後再次被橫掃　金鶯兩年多神紀錄遭紅雀中斷

▲林恩(Lance Lynn)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

巴爾的摩金鶯今天(23日)在客場雙重戰中挑戰近況火燙的聖路易紅雀,自2022年5月後就不曾被對手在系列賽橫掃的金鶯,今天卻踢到鐵板,早場1比3輸球後晚場又以4比5吞敗,系列賽遭3戰橫掃,中斷連續106個系列賽沒有被橫掃的史上第三長紀錄。

