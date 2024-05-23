歷經106個系列賽後再次被橫掃　金鶯兩年多神紀錄遭紅雀中斷

▲林恩（Lance Lynn）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

巴爾的摩金鶯今天（23日）在客場雙重戰中挑戰近況火燙的聖路易紅雀，自2022年5月後就不曾被對手在系列賽橫掃的金鶯，今天卻踢到鐵板，早場1比3輸球後晚場又以4比5吞敗，系列賽遭3戰橫掃，中斷連續106個系列賽沒有被橫掃的史上第三長紀錄。

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雙重賽首場比賽，金鶯打線遭紅雀老將林恩（Lance Lynn）封鎖，林恩主投6局只被敲出2支安打，投出5次三振沒有保送，僅在第五局因馬提歐（Jorge Mateo）的二壘安打失了一分。紅雀打線方面今天二壘手高曼（Nolan Gorman）大放異彩，單場敲出兩支安打包含一分，灌進全隊所有的3分打點，幫助球隊3比1收下勝利。

雙重賽晚場比賽，金鶯在第三局靠著串聯安打一舉攻下三分，先馳得點取得3比0領先，不料戰況在比賽中段風雲變色，6局下半紅雀發動反擊，二壘手多諾萬（Brendan Donovan）在壘上有人的時候敲出一支三分打點的二壘安打，幫助球隊在6局結束後取得4比3超前。

7局下半，紅雀攻勢再起，開路先鋒溫恩（Masyn Winn）轟出一發陽春砲，幫助球隊添加保險分，即便金鶯在9上攻下一分也無濟於事，終場紅雀就以5比4贏得比賽，收下近10戰的第8勝。

金鶯隊先前已經連續106個例行系列賽沒有被橫掃，時間已經超過兩年。上個對水手的系列賽才剛超越1903-05賽季的紐約巨人隊，成為大聯盟歷史上第三長的連續紀錄。

「這很有趣，」多諾萬賽後受訪時說道。「這對我們來說是一場偉大的系列賽橫掃」。