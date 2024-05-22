霸威斯拿勝投控球仍需修正　雙盜壘失敗古久保認「戰術MISS」

▲霸威斯。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿22日以4比3險勝悍將，先發投手霸威斯控球仍相當不穩定，投5局破百球，桃猿總教練古久保健二認為，他必須要早點跟打者對決。關鍵7局上雙盜壘戰術失敗，導致無法再添加保險分，古久保健二強調，「戰術是我的MISS。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

霸威斯投5局，用113球，其中70顆好球、43顆壞球，被敲8安打，奪3次三振，有2次保送，有3分失分都是責失分。霸威斯用球數偏多的狀況沒有改善，古久保觀察，上一場在較前面的局數被狙擊，這場也應該要早點跟打者對決較好，老是達到滿球數，守備也很難抓節奏。

教練團原本打算讓霸威斯投4局就提前退場，不過他自動請纓多投一局，古久保說，「本來想到他『投一休四』用球數較多，但本人想多投一局，就讓他試試看，得到勝投也是好的結果。」

林子偉降二軍後，桃猿讓鍾玉成升上一軍，睽違兩年在一軍先發，前兩打席都敲三振，直到7局上第三打席安打，生涯首安終於出爐。古久保指出，「能敲首安太好了，只是他可以再更積極地出棒。」

古久保在7局上一、三壘有跑者情況，下達雙盜壘戰術，但鍾玉成在三壘與本壘前被夾殺，導致無法再進帳分數。他坦言，「當時打者是第4棒朱育賢，今天又敲兩安打，卻在此時下達戰術，對他有點不好意思。」至於鍾玉成的起跑時機，應該可以再早一點，不過古久保也說，「畢竟當時在打擊區的是左打者，比較不好判斷，沒那麼簡單。」隨後他又再次強調，「戰術是我的MISS。」

梁家榮本季首度脫離先發，古久保健二透露，「他的腰部有點緊繃，但不是很嚴重，今天也有準備代打，只是沒有他的機會。」