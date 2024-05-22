回到起點！　全壘打王邦茲入選海盜名人堂！

“We built a bond that no way it’s ever going to be broken.”



Barry Bonds talks about his time in Pittsburgh and being a member of the Pirates Hall of Fame. pic.twitter.com/VoeLKrv0lq — Pittsburgh Pirates (@Pirates) May 21, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

大聯盟生涯累計762轟，締造單季73轟的全壘打王邦茲（Barry Bonds），雖然因為禁藥風波，至今未能入選名人堂，但今天（22日）老東家海盜宣布，邦茲獲選海盜名人堂。

「你能說什麼呢？」邦茲表示，「我有點說不出話來，現在能告訴我的孩子們，『你們的爸爸進入海盜名人堂了』，這真的很好，回到一切開始的地方，這將是很棒的。」

1986年，邦茲於海盜開啟大聯盟生涯，並在這邊待了7個賽季，獲得2次MVP，繳出打擊三圍0.275/0.380/0.503，平均每季敲出25發全壘打。

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邦茲的資歷顯赫，曾獲得7次最有價值球員、入選14次全明星、8次金手套獎，同時也是單季和生涯全壘打的記錄保持者。雖然他是歷史上最令人畏懼的強打者，不過他在選手時代曾陷入禁藥醜聞，2022年邦茲以66%得票率，未達名人堂75%入選門檻，且已經連續10年得票率未達門檻，確定終身無緣名人堂，

與邦茲一同入選海盜名人堂的還有傳奇教練李蘭（Jim Leyland），以及1970年代的全明星捕手桑古伊恩（Manny Sanguillén）。

▲全壘打王邦茲（Barry Bonds）獲選海盜名人堂。（圖／達志影像／美聯社）