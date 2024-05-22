運動雲

>

台啤雲豹拚首冠！首戰邀桃園在地「老戰友」劉錚開球

▲T1冠軍賽首戰，台啤雲豹邀劉錚開球。（圖／台啤雲豹提供）

▲T1冠軍賽首戰，台啤雲豹邀劉錚開球。（圖／台啤雲豹提供）

記者簡名杉／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹即將在5月24日(五)晚間7點，在桃園巨蛋進行隊史冠軍戰首戰，球團將邀請桃園在地子弟兵「台籃一哥」劉錚擔任開球嘉賓，同時還將推出「只差一冠」主題週，24日與26日兩場主場賽事，邀請球迷一起進場應援加持，幫助雲豹奪得總冠軍！

為慶祝雲豹隊史首次打進總冠軍賽，球團精心設計一系列應援贈品，包括「只差一冠」豹綠短tee、「HERO'S BACK」應援毛巾、應援手牌、調啤豹手機支架、無我開瓶器以及復古茄芷袋等，每個票區將提供不同的應援贈品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

球場環廊還安排許多刺激有趣的闖關活動，其中包括「不留一手擊倒對手」丟沙包、「LET'S GOLD ONE 推酒杯」等遊戲，球迷們在完成每一關遊戲後，可通過集章方式累積印章，集滿三個印章後可憑票根，前往東門服務台兌換精選台啤產品。

雲豹球團也將為所有入場球迷發放入場禮，隨機贈送金牌FREE啤酒風味飲料，口味包括月臨芭檸青、朝沁百香多、星月荔枝烏龍及烈日芒果冰茶、旺爺維他命氣泡水，數量有限，送完為止，另外只要追蹤台啤永豐雲豹的Instagram，並限時動態打卡@taiwanbeerleopard，就有機會獲得台啤產品和台雲豹的官方商品。

此外，「浪LIVE」電豹女為了總冠軍賽也精心策劃了全新的舞蹈風格，從選曲到編舞，電豹女勇於創新及多方嘗試，融合了各自擅長的舞蹈，打造出更加動感的隊形，將以熱血沸騰的舞蹈為總冠軍賽拉開序幕！

為了回饋桃園市民的支持，雲豹球團延續「豹達桃園三重奏」活動優惠：桃園區、八德區、龜山區的里民憑身分證至售票亭即可免費兌換票券入場，數量有限，換完為止，每里限量50人。此外，前100名桃園市民出示「桃園市民卡或身份證」的市民，於售票亭即可免費兌換票券入場，一證換兩張，僅限本人使用，數量有限，換完為止。同時，凡桃園市民於當日賽事售票亭購買經典區門票，可享100元優惠，如遇售罄則不提供此優惠，身分證、桃園市民卡皆能兌換兩張門票，僅限本人使用。
 

關鍵字： 台啤雲豹劉錚T1

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平、平野惠一相繼抗議兩度暫停

2勇士重聚杜蘭特夢幻交易方案曝

3蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

4王柏融動作有怪怪　富邦打教點出

5塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

最新新聞

1領航猿首勝後變陣吞敗　主帥：對手「太準」

2艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

3大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！

4蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

5WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃勇傳現身鞠躬道歉！　擁500萬簽約金卻變月光族

大谷翔平雙安加2盜！ 再1盜成就「百轟百盜」

悍將啦啦隊女孩被地震嚇哭！　3韓籍成員用中文為台灣加油

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366