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首度實戰投球飆154公里！　洋基王牌柯爾不排除6月回歸

實習記者李立祥／綜合報導

洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole），春訓期間因右手肘不適關機，並被放入60天傷兵名單。今天（22日）首度回到投手丘面對真人打者投球，面對2位打者，投了20顆球，飆出96英里（約154公里）速球，不排除6月就能回歸大聯盟賽場。

「我很高興能夠穿上球衣。」柯爾表示，今天他面對隊友卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）和瓊斯（Jahmai Jones）進行實戰投球練習。訓練進展非常順利，甚至不小心將球速投得「太快」，讓投手教練布萊克（Matt Blake）提醒他將步調放慢點。

柯爾表示，「所以我投速球時不得不放慢點，這是個好兆頭。」另外他也覺得自己的滑球很犀利，曲球也很好，速球也很有尾勁，但是變速球的發揮就不太好了。

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柯爾3月因手肘發生神經刺痛、水腫，被放入60天傷兵名單，直到5月初才上投手球投球，他表示目前已經沒有疼痛感。被問到目標是不是在6月回到大聯盟輪值？他也表示，「不排除這種可能性。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「我想這是可能的（6月回到大聯盟），不過我不想在這方面過於超前，目前事情進展很順利，這是另一個大進步， 他可能還需要再進行幾次這樣的訓練，逐步建立起來。」

截止今天賽前，在柯爾缺陣的這段時間，洋基先發投手群表現精彩，21勝看全聯盟第3、防禦率2.95是全聯盟第3，277.1局為全聯盟第4。

▲柯爾（Gerrit Cole）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯爾（Gerrit Cole）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球洋基

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