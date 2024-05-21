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本壘攻防戰修正按照規則走　古久保曝3小時會議討論多項議題

▲桃猿主帥古久保健二。（圖／記者簡名杉攝）

▲桃猿主帥古久保健二。（圖／記者簡名杉攝）

記者楊舒帆／新北報導

中職20日安排季中總教練會議，針對本壘攻防戰及重播挑戰權提出討論並做出修正，桃猿總教練古久保健二指出，各項議題都有把想法提出來。

樂天桃猿馬傑森14日與台鋼捕手張肇元發生衝撞，當時桃猿總教練古久保健二當場抗議妨礙跑壘未果，裁判是以本壘攻防戰的但書進行解釋，判定為觸殺出局。

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古久保表示，「按照規則走，只是把但書拿掉而已，以文字說明的話，接球以前不能擋到跑壘員路線。接下來要提醒球員的是，不要擋到進壘路線。」

至於重播輔助判決的挑戰次數，將改為「2+N」模式，古久保認為，「按照現行規定也可以，自己是沒有很強烈的意見，無論是比照美職、日職或韓職，不管是哪種規則都有優點，規定出來遵守即可。」

本次總教練會議進行約3小時才結束，出席的總教練包含古久保健二、平野惠一及林岳平，其他則為教練團成員代為出席。會議期間，不只是針對上述兩項議題討論，也有其他議題，古久保透露，例如投手投球的秒數限制，打者看暗號的時間也會影響投球限制的秒數，但沒有具體結論，看來之後還有很多需要討論的議題。

另外還討論到壘包守備封壘的議題，古久保說，「野手不會故意阻擋，移動過程會擋到也很常發生，以現實面來看，若野手沒有把腳擺在壘包前會是SAFE，所以還是要看『Timing』會比較好。」

關鍵字： 中職季中總教練會議本壘攻防戰重播挑戰權桃猿

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