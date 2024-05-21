大谷翔平罕見突襲短打！山本由伸首度滿百球優質先發第5勝

ドジャース 大谷翔平

第1打席：バントヒット



AVG.356 OPS1.085

まさかの奇襲バント！



Shohei Ohtani Dodgers pic.twitter.com/W5ZwvrFIyx — 【MLB】放送地区 (@MLB_comment) May 21, 2024

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇與響尾蛇21日（台灣時間）交手，山本由伸主投6.1局失2分，優質先發好投，靠道奇單局3轟「煙火秀」奪第5勝，大谷翔平3打數1安打，跑回1分，道奇終場以6比4獲勝，取得近期4連勝。

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響尾蛇3局上由佩德森（Joc Pederson）適時安打先馳得點，3局下道奇反擊，赫南德茲（Enrique Hernández）轟陽春砲扳平為1比1。隨後羅哈斯（Miguel Rojas）、貝茲（Mookie Betts）連線安打延續攻勢，大谷翔平選到保送形成滿壘，弗里曼（Freddie Freeman）轟出生涯第6發滿貫砲，史密斯（Will Smith）也開轟演出「背靠背全壘打」，一口氣拉開至6比1。

山本由伸7局上續投，遭兩安打失1分退場。響尾蛇8局上繼續反攻，小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）、麥卡錫（Jake McCarthy）也演出「背靠背全壘打」，逼近至4比6落後，道奇牛棚穩住陣腳，守住2分差勝利。

山本由伸本季第10場出賽，主投6.1局，用球數剛好滿100球為本季最多，包含69顆好球，被敲7安打，失2分，奪8次三振追平本季第二多，有1次保送，防禦率3.17。

大谷翔平第一打席罕見突襲短打內野安打，不過留下殘壘，第二打席選保送，靠隊友全壘打跑回1分，第三打席敲出飛行距離345英尺的飛球遭到接殺，第四打席擊出擊球初速達到114.1英里（約183公里）強勁平飛球，但遭到一壘手接殺，此戰3打數1安打，打擊率.353，OPS為1.077。

台美混血兒台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）度過開季低潮，漸漸找回身手，此戰4打數1安打，連3場安打，不過也吞下3次三振，打擊率.191。

▲大谷翔平跑回本壘與貝茲擊掌。（圖／達志影像／美聯社）

