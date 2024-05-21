布朗尼坦言當詹皇之子很難　具「無形特質」選秀順位激升30名

Reporter: “What is it like to play the game of basketball when your father [LeBron James] is one of the all time greats?”



Bronny: “It’s tough. A lot of criticism gets thrown my way, but you know I got to deal with it."



(via @SiriusXMNBA)pic.twitter.com/nERUOvH0CK — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 21, 2024

記者游郁香／綜合報導

「詹皇之子」布朗尼(Bronny James)上周參加NBA選秀聯合試訓，在《ClutchPoints》的選秀模擬中，他從第90激升到第60順位。記者西格爾(Brett Siegel)指出，布朗尼是一位團隊球員，絕對有能力進入NBA，他具備一些難以量化的「無形特質」，這也是大家對他的評價存在分歧的原因。

Bronny James and Zach Edey were two of the biggest winners from last week's NBA Draft Combine.



Today, I have updated my 2024 NBA Draft Big Board 2.0 and Top 100 players on @ClutchPoints to reflect the latest rumblings and intel from around the league: https://t.co/AV9LbD0SlE — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) May 20, 2024

布朗尼上周體測結果顯示，他的身高僅187公分，臂展達201公分，垂直起跳高度103公分，在78名球員中名列第4，三分25投19中高居第2。他第1場對抗賽8投2中僅得4分、4籃板，發生3次失誤，第2場10投4中拿下13分。

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▲詹皇之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

與老爸詹姆斯(LeBron James)相比，現年19歲的布朗尼並沒有傲人天賦，不過面對身為NBA傳奇之子的壓力，他的態度成熟，並且很明確知道自己想成為哪種球員，他點名綠衫軍主將哈樂戴(Jrue Holiday)、懷特(Derrick White)和騎士當家球星「蜘蛛人」米歇爾(Davion Mitchell)是自己的NBA榜樣。

布朗尼坦言，作為NBA史上最佳球員之一的兒子，真的很艱難，「我承受了很多批評。但我必須應對，他們不知道我經歷了什麼，我試著充分利用我得到的機會。」

▲布朗尼體測結果 。（圖／記者游郁香製）

在《ClutchPoints》的選秀模擬中，布朗尼從第90激升到第60順位。記者西格爾指出，布朗尼具備各隊選秀時尋找的「無形特質」，但這些特質難以量化，這是大家對他評價不一的主因，「布朗尼是一位團隊球員，絕對有能力進入NBA。對他而言，關鍵問題是他能否成為一名穩定的射手，以及是否能在防守端堅持住。」

有多隊邀請布朗尼面試和試訓，西格爾認為他可能會從「落選新秀」變成首輪末段新秀。雖然詹姆斯已透過經紀人保羅(Rich Paul)告訴大家，與兒子同隊征戰已非他的優先選項，但聯盟仍有多隊願意用首輪末段或次輪選秀權來賭一把。

▲詹皇之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）