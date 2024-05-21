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玉山盃／「雙核心」林至宏與李家寶領軍　南投縣挑戰8強

▲南投縣由中興高中棒球隊代表。（圖／截自中興棒球隊粉絲團）

▲南投縣由中興高中棒球隊代表。（圖／截自中興棒球隊粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

玉山盃南投縣隊由縣內唯一木棒組球隊中興高中代表參賽，陣中「雙核心」林至宏、李家寶值得期待，教練團推薦給U18中華隊選訓委員，目標闖進8強。

林至宏以曲球為武器，擔任佈局中繼投手，教練陳韋誠表示，「他的控球比較穩定，投球節奏擾亂打者，球隊最沈穩，預定明年隊長。」投手陣容還有高一的李家寶，木棒聯賽扛終結者表現不俗，展現強心臟，讓他提早磨練心態。此外，高一的林鈺翔與高二的吳天豪則以先發角色為主。

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攻擊方面，林至宏與李家寶也會扛中心打線重責，林至宏鎮守一壘，李家寶則把守游擊大關。谷懿書在王貞治盃繳出打擊率7成以上的佳績，教練陳韋誠透露，「他在關鍵時刻能發揮，但守備仍需加強，玉山盃主要擔任代打角色。」

開路先鋒則由全星祐擔綱，他與李家寶、林鈺翔等都是由中興國中直升到高中部，他們國中階段曾有全國四強資歷，全星祐剛升高中時有傷在身，從鋁棒組出發，此次晉升玉山盃陣容，盼能發揮腳程及上壘率高的優勢。

南投縣代表隊在王貞治盃結束後，積極調整守備，加強整體連動，也安排與彰化縣代表隊進行練習賽，目標放在8強。

關鍵字： 南投縣中興高中玉山盃木棒組球賽

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