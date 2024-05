張育成再受傷需復健　無奈問上帝：為什麼一次又一次

▲光芒隊張育成 。(圖/達志影像/美聯社)

記者歐建智/綜合報導

旅美好手張育成今年受傷頻頻,昨天再因守備跟隊友相撞受傷,肩膀輕微撕裂傷,需要復健治療,他在IG用英文寫出心中的情緒,問著上帝為什麼「一次又一次」。

張育成今年與光芒隊簽下小聯盟合約加盟,受邀參加大聯盟春訓,在春訓熱身賽首打席、首球就開轟,2月29日熱身賽速球揮棒敲出界外球,隨後因傷退場,確定是左斜腹肌嚴重拉傷。

一直治療復健到4月27日終於回到小聯盟3A比賽,5月4日遭到觸身球,5月8日回歸比賽就轟出本季首支全壘打,近兩戰都有敲出安打,

未料昨天6局下守備時,接一顆左外野飛球後退,與衝上來的左外野手相撞,兩人都倒地不起,張育成撞到肩膀後疼痛不已,隨後起身退場。

張育成今天在臉書粉絲團發文,「MRI 結果出爐,輕微撕裂但很快會自行修復,背部瘀青,目前就是復健治療,期待再次健康回到場上! 謝謝大家的關心及禱告。」

而他在IG上另外再用英文寫著,「Why God why, again and again. You can be angry, you can cry, you can pray but

you can never turn away. Faith is what's has been pushing us forward. Amen.」

張育成表達對一再受傷的無奈,「為什麼,上帝,為什麼,一次又一次。你可以生氣,可以哭泣,可以祈禱,但你永遠不能放棄。信仰是推動我們前進的力量。阿門。」

今年張育成在光芒3A出賽14場,41打數12支安打,包含2支全壘打,打擊率0.29、上壘率0.431、長打率0.512,還有7分打點、2次盜壘成功。