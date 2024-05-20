統一獅復古月主題活動：林朝煌、曾翊誠重返台南獅迷共享回憶

▲獅子棒第二週復古月林朝煌。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

今年五月，統一獅將在台南棒球場舉行主場賽事，並於最後一週的主題日活動中，於5月24日至26日連續三天與中信兄弟進行三連戰。首場比賽將由統一獅的沈默王牌潘威倫擔任先發主投。賽前活動將結合統一獅復古月主題，特別邀請林朝煌及曾翊誠重返台南棒球場，與獅迷們相見歡。

林朝煌是從1993年至2005年的職棒生涯中，曾效力於俊國熊、興農牛、統一獅及中信鯨四球隊。他在1997年至2002年間效力統一獅，並在2001年拿下中華職棒救援王殊榮。退休後，他在台中西苑青棒擔任教練，培育出許多優秀選手，包括胡智爲、鄭鈞仁等人。

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曾翊誠，本名曾傑志，2000年以當時最高的簽約金五百萬加盟獅隊。他初期在獅隊擔任先發角色，後來轉任中繼要角，並在2005年勇奪中華職棒大聯盟中繼王。他的勵志故事，包括在投手丘上摔斷腿後，經過努力復健，再次重返投手丘，成為選手和球迷的勵志典範。

5月24日的統一獅復古月主題活動中，除了邀請林朝煌、曾翊誠回到台南棒球場開出漂亮好球外，賽前17:20還將特別舉辦「老獅話家常」見面會，由曾文誠擔任TALK SHOW主持人，邀請球迷一起進場同樂，感受獅子軍復古月的豐富活動。