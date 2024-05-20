輸了20年終於贏了！灰狼送KG生日大禮　前一次也是搶七進西冠

I’m not exaggerating in the slightest when I say that this may be the single greatest postgame press conference of all time



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記者游郁香／綜合報導

灰狼在季後賽次輪「下剋上」淘汰衛冕軍金塊，從搶七戰脫穎而出，取得西區冠軍賽門票的這一天，恰好是前「狼王」賈奈特(Kevin Garnett)的48歲生日；值得一提的是，賈奈特也是在20年前的今天，率明尼蘇達在G7生死戰擊退國王，挺進分區決賽，20年後歷史重演，且這一次還有機會走得更遠。

▲灰狼相隔20年再闖西區冠軍賽，前一次也是從搶七戰脫穎而出。。（圖／記者游郁香製）

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灰狼G7最多曾落後給金塊20分，當大家都認為大勢已去時，他們展現了不可思議的韌性，下半場打出60比37的大逆襲，上演搶七戰史上最大逆轉，一哥唐斯(Karl-Anthony Towns)自豪表示， 「這展示了明尼蘇達灰狼最棒的籃球風格。」

唐斯這一戰14投8中砍下23分、12籃板和2助攻，外帶2抄截、1火鍋，在「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)等後衛群上半場進攻火力遭封鎖時，他成了穩定的力量，下半場更聯手另外兩位長人戈貝爾(Rudy Gobert)、里德(Naz Reid)強攻，扭轉了頹勢。

▲灰狼艾德華茲。（圖／VCG）

下半場突破「封鎖」的艾德華茲向搭檔致意， 「謝謝唐斯。他們(金塊)對唐斯毫無辦法，他是地球上最強的大個子。」

有記者向灰狼雙星提到，在NBA的歷史中，通常必須先「輸得很慘」才能贏。唐斯聽完回應，「去年我們輸了。」艾德華茲接著說，「我們過去兩年都輸了。」兩人笑著反問，到底還要他們輸多少才行？都已經輸了20年，讓所有人笑翻。

▲灰狼唐斯。（圖／VCG）

灰狼前一次晉級西區冠軍賽已是2004年，當時前「狼王」賈奈特在次輪搶七猛轟32分、21籃板、4抄截、5火鍋的鬼神數據，率隊淘汰國王；很巧的是，20年前的G7也是在當地時間5月19日舉行，賈奈特生日當天。

唐斯今日賽後不忘向老大哥賈奈特致意，「生日快樂，KG，這是我們大家送你的禮物。」灰狼20年前在西區冠軍賽以2勝4敗不敵湖人，本季將再次挑戰隊史首座分區冠軍，對手是獨行俠。

▼NBA西區冠軍賽對戰組合。（圖／記者游郁香製）