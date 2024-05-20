「龍星大樂」大巨蛋嗨唱　6／1預售2萬張有望破開幕戰紀錄

▲▼龍星大樂主題日。（圖／味全龍提供）

體育中心／綜合報導

「味全龍星大樂」主題日將於5月31日至6月2日在台北大巨蛋盛大舉行，這是今年龍隊第二度在台北大巨蛋進行的主場系列賽事。此次活動由味全龍球團與王道銀行聯手舉辦，並邀請了多位實力唱將如蕭煌奇、戴愛玲、waa魏如萱、柏霖PoLin、舞思愛、蓋兒等歌手登台演唱，期待為粉絲、球迷帶來精彩的賽事與賽後演唱會。

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賽後演唱會將連續三天舉行，5月31日由蓋兒與蕭煌奇開唱，6月1日由戴愛玲與waa魏如萱接力演出，6月2日則由柏霖PoLin與舞思愛帶來壓軸演出。此外，柏霖PoLin與舞思愛還將擔任「龍星大樂」戰隊導師，率領三名味全龍球員進行歌唱大賽，參賽球員名單將於主題日前公布。

此次活動還有「味全龍球員＆小龍女見面會」，持味全龍聯名卡的消費者，只要單筆消費滿新台幣1,500元即有機會抽中參加資格，與味全龍眾球星、小龍女們近距離互動並留下珍貴合影。王道銀行董事長駱怡君也將擔任6月2日開球嘉賓，並特別為「龍星大樂」球員歌唱大賽準備豐盛頒獎獎項。

味全龍「龍星大樂」主題日，為今年龍隊第二度在臺北大巨蛋進行的主場系列賽事，同時亦為中職傳統好戲「龍象大戰」。其中，6月1日場次目前預售票已破2萬張，有望再創除今年開幕戰外的中職例行賽票房紀錄。

▲▼龍星大樂主題日。（圖／味全龍提供）