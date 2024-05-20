史上首次！溜馬、灰狼同天客場G7勝出　東西區4新生代明星爭冠

▲史上首次客場球隊同一天搶七戰取勝。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

低順位的溜馬與灰狼今(20)日紛紛在季後賽次輪搶七戰勝出，這是NBA史上首次兩支「客場球隊」同天在G7取勝晉級，東、西區冠軍賽對戰組合出爐，確定連續第6年有不同的冠軍隊誕生。值得一提的是，挺進分區決賽的4隊，陣中4位招牌球星，年齡都在26歲以下。

溜馬凌晨率先在搶七戰以21分狂勝傷兵滿營的尼克，單場67.1%的命中率創下NBA季後賽史上新高，印第安納台灣時間22日將與本季聯盟龍頭塞爾提克進行東區冠軍賽首戰。

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▲NBA東區冠軍賽對戰組合。（圖／記者游郁香製）

隨後灰狼在搶七戰上演20分驚天大逆轉，這是搶七戰史上最大的逆轉秀，睽違20年再闖西區冠軍賽，粉碎衛冕軍金塊的2連霸美夢，明尼蘇達接下來將與獨行俠爭奪西區冠軍。

▲NBA西區冠軍賽對戰組合。（圖／記者游郁香製）

這是NBA史上頭一次，兩支客場球隊同天在G7取勝晉級，也確定連續第6年有不同的NBA冠軍隊伍誕生；前一次出現這種狀況，得追溯到1974-75至1979-1980賽季。

尼克記凱茲(Fred Katz)指出，這個聯盟已經不同於幾年前，大家曾連4年看到勇士與騎士爭奪總冠軍，「我已經記不起上次有這麼多平衡競爭的情況了。」

▼NBA季後賽5月20日戰況。（圖／記者游郁香製）

《The Athletic》的塞爾提克記者韋斯(Jared Weiss)也提到，這4支挺進分區冠軍賽的隊伍，都由26歲以下的新生代巨星帶領。灰狼有「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)、獨行俠是「金童」唐西奇(Luka Doncic)、塞爾提克為一哥坦圖(Jayson Tatum)、溜馬則由「新控球之神」哈利伯頓(Tyrese Haliburton)領軍。

韋斯直言，「我記不得上次何時出現這種情況了。每年總是至少有一位正值巔峰的超級巨星(打進分區冠軍賽)。」

傳奇球星魔術強森(Magic Johnson)大讚，艾德華茲與哈利伯頓都在搶七戰繳出「超級巨星」等級的表現，溜馬的高效進攻是他們大勝尼克的關鍵。