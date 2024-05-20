運動雲

>

史上首次！溜馬、灰狼同天客場G7勝出　東西區4新生代明星爭冠

▲▼NBA東、西區冠軍賽對戰組合，史上首次客場球隊同一天搶七戰取勝。（圖／記者游郁香製）

▲史上首次客場球隊同一天搶七戰取勝。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

低順位的溜馬與灰狼今(20)日紛紛在季後賽次輪搶七戰勝出，這是NBA史上首次兩支「客場球隊」同天在G7取勝晉級，東、西區冠軍賽對戰組合出爐，確定連續第6年有不同的冠軍隊誕生。值得一提的是，挺進分區決賽的4隊，陣中4位招牌球星，年齡都在26歲以下。

溜馬凌晨率先在搶七戰以21分狂勝傷兵滿營的尼克，單場67.1%的命中率創下NBA季後賽史上新高，印第安納台灣時間22日將與本季聯盟龍頭塞爾提克進行東區冠軍賽首戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼NBA東、西區冠軍賽對戰組合，史上首次客場球隊同一天搶七戰取勝。（圖／記者游郁香製）

▲NBA東區冠軍賽對戰組合。（圖／記者游郁香製）

隨後灰狼在搶七戰上演20分驚天大逆轉，這是搶七戰史上最大的逆轉秀，睽違20年再闖西區冠軍賽，粉碎衛冕軍金塊的2連霸美夢，明尼蘇達接下來將與獨行俠爭奪西區冠軍。

▲▼NBA西區冠軍賽對戰組合。（圖／記者游郁香製）

▲NBA西區冠軍賽對戰組合。（圖／記者游郁香製）

這是NBA史上頭一次，兩支客場球隊同天在G7取勝晉級，也確定連續第6年有不同的NBA冠軍隊伍誕生；前一次出現這種狀況，得追溯到1974-75至1979-1980賽季。

尼克記凱茲(Fred Katz)指出，這個聯盟已經不同於幾年前，大家曾連4年看到勇士與騎士爭奪總冠軍，「我已經記不起上次有這麼多平衡競爭的情況了。」

▼NBA季後賽5月20日戰況。（圖／記者游郁香製）

▲▼NBA季後賽5月20日戰況。（圖／記者游郁香製）

《The Athletic》的塞爾提克記者韋斯(Jared Weiss)也提到，這4支挺進分區冠軍賽的隊伍，都由26歲以下的新生代巨星帶領。灰狼有「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)、獨行俠是「金童」唐西奇(Luka Doncic)、塞爾提克為一哥坦圖(Jayson Tatum)、溜馬則由「新控球之神」哈利伯頓(Tyrese Haliburton)領軍。

韋斯直言，「我記不得上次何時出現這種情況了。每年總是至少有一位正值巔峰的超級巨星(打進分區冠軍賽)。」

傳奇球星魔術強森(Magic Johnson)大讚，艾德華茲與哈利伯頓都在搶七戰繳出「超級巨星」等級的表現，溜馬的高效進攻是他們大勝尼克的關鍵。

關鍵字： NBA溜馬哈利伯頓灰狼艾德華茲塞爾提克坦圖獨行俠唐西奇

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

熱門新聞

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平、平野惠一相繼抗議兩度暫停

2勇士重聚杜蘭特夢幻交易方案曝

3蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

4王柏融動作有怪怪　富邦打教點出

5塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

最新新聞

1領航猿首勝後變陣吞敗　主帥：對手「太準」

2艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

3大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！

4蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

5WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃勇傳現身鞠躬道歉！　擁500萬簽約金卻變月光族

大谷翔平雙安加2盜！ 再1盜成就「百轟百盜」

悍將啦啦隊女孩被地震嚇哭！　3韓籍成員用中文為台灣加油

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366