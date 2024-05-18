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PLG最終4強出爐！本季將有新冠軍　領航猿陳昱瑞挨罰1.5萬

▲▼新竹攻城獅高國豪、艾夫伯。（圖／PLG提供）

▲新竹攻城獅高國豪。（圖／PLG提供）

記者游郁香／綜合報導

新竹攻城獅今(18)日在主場以12分差擊退福爾摩沙夢想家，「自力」取得季後賽門票，鎖定本季第4種子，首輪要碰上頭號種子桃園領航猿，第2種子夢想家將對上第3種子新北國王，本季將有新冠軍隊伍誕生。

PLG本季前4名今日底定，迎回後場指揮官高國豪的攻城獅以99比87力克夢想家，搭上季後賽末班車，鎖定第4種子，也粉碎富邦勇士的4連霸美夢，本季一路跌跌撞撞的勇士以第5名收尾。

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▲▼新竹攻城獅高國豪、艾夫伯。（圖／PLG提供）

▲新竹攻城獅艾夫伯。（圖／PLG提供）

本季頭號種子由領航猿搶下，他們首輪要對上攻城獅；第2種子是夢想家，將與第3種子國王交手，本季將有新冠軍隊伍誕生。季後賽預定5月23日開打，首輪與總冠軍賽皆採7戰4勝制。

▲▼領航猿陳昱瑞。（圖／翻攝自IG／ray841222）

▲領航猿陳昱瑞。（圖／翻攝自IG／ray841222）

領航猿昨(17)日延長賽敗給勇士，吞下技術犯規的陳昱瑞今日收到1.5萬元的罰單。PLG官方公告中提到，陳昱瑞以言語批評、侮辱裁判，依聯盟賽事章程，處新台幣1萬5000元罰款。

PLG官方公告

P. LEAGUE+ 今日（05/18）針對桃園璞園領航猿陳昱瑞於G116 桃園璞園領航猿（客）vs. 臺北富邦勇士（主）比賽中以言語批評、侮辱裁判，賽後聯盟根據賽事章程相關條文，處以陳昱瑞罰款新臺幣1萬5仟元整。

賽事編號：G116 桃園璞園領航猿（客）vs. 臺北富邦勇士（主）
日期：2024/05/17（星期五）
事件：陳昱瑞於比賽以言語批評、侮辱裁判
說明：G116 桃園璞園領航猿（客）vs. 臺北富邦勇士（主）於延長賽剩1分50秒領航猿陳昱瑞以言語批評、侮辱裁判，當下給予陳昱瑞技術犯規一次，依聯盟賽事章程第四章聯盟球員行為準則第25.2條「球員應服從裁判之判決，不得對裁判或聯盟相關人員有言語辱罵，或不友善之肢體動作，亦不得恣意毀損賽事現場之物品，影響比賽之進行。」處以罰款新台幣1萬5仟元整。

關鍵字： PLG攻城獅領航猿陳昱瑞

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