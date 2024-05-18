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「台鋼皇帝」重拾雄風！陳文杰單場敲4安　雄鷹終奪對獅首勝

▲台鋼雄鷹陳文杰。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹陳文杰。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者簡名杉／綜合報導

台鋼雄鷹與統一獅今(18)晚於「南人祭」展開系列賽第二戰，雄鷹昨天首戰雖先馳得點，但比賽中段一局爆，最終吞下對戰猛獅6連敗，至今還沒能摘下對戰首勝，然而此役近期打擊回溫的「台鋼皇帝」陳文杰挺身而出，打出本季首次四安「鐵支」表現，幫助雄鷹以7比1啄傷統一獅，收下隊史第10勝同時，終於在主場帶走對戰首勝。

雄鷹此役推出日籍右投小野寺賢人先發主投，前5局投得虎虎生風，只被猛獅打線敲出2支零星安打，但他6局遭遇危機，被許哲晏敲安後，保送陳傑憲，是獅隊打者今天首次踏上得點圈壘包，但小野寺賢人在關鍵時刻花了7球解決「老鬼」陳鏞基，讓他敲出游擊滾地球出局，驚險化解失分危機。

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投手表現穩定，雄鷹打線在4局終於開始支援，陳文杰擊出內野安打之後，藍寅倫補上直擊全壘打牆的三壘安打，為雄鷹先馳得點，陳文杰在5局再建功，二壘有人的情況下敲出中外野方向穿越安打，打回雄鷹此役第2分。

6局下則是今晚勝負的轉捩點，雄鷹藍寅倫敲安後，靠著隊友的觸擊推進以及安打一路跑上三壘，魔鷹跟王博玄也分別靠著保送及安打暫居一、二壘，滿壘的情況下，吳明鴻擊出游擊方向滾地球，獅隊游擊手許哲晏卻發生傳球失誤，先奉送雄鷹1分，接著「狀元郎」曾子祐再補上適時安打，雄鷹追加2分，取得5分遙遙領先。

4月23日敲出本季第5轟之後表現下滑，睽違一個月沒有開轟的重砲魔鷹，於7局下面對獅隊剛換上來的江承峰，轟出一發飛出右外野球場外的超大支全壘打，本季第6轟終於出爐，這一支全壘打也為雄鷹將比數完全拉開，鎖定勝局。

開季大低潮的陳文杰此役單場打出4支安打，是本季第一次猛打賞表現，打擊率終於回升到兩成大關，藍寅倫、魔鷹則各有雙安演出；小野寺賢人此役主投6局只被敲出3支安打，沒有丟掉任何分數，順利收下本季第二勝，統一獅先發洋投羅昂主投5.1局失掉5分，其中3分自責分，吞下本季第二敗。

關鍵字： 陳文杰台鋼雄鷹統一獅中職

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