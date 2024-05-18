富邦勇士明年再來！攻城獅主場力克夢想家進軍季後賽

▲攻城獅艾夫伯率隊進軍季後賽。（圖／攻城獅提供）

記者簡名杉／綜合報導

新竹攻城獅今(18)晚於主場迎戰福爾摩沙夢想家，攻城獅還在力拚季後賽，而夢想家則力爭第一種子，此役對兩隊來說都是不能輸的戰役，攻城獅本場比賽靠著「阿伯」艾夫伯賣老命獨攬25分，第四節拉出31比14攻勢逆轉夢想家，終場以99比87摘下勝利，同時搭上季後賽末班車，三連霸的富邦勇士本季確定無緣季後賽，四連霸夢碎。

攻城獅此役迎回缺陣已久的主控高國豪，然而兩隊上半場依舊戰得十分激烈，數度互換領先，攻城獅靠著艾夫伯上半場結束前的外線冷箭，將比數追到50比50平手，光是上半場，艾夫伯就包辦21分。

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第三節夢想家靠著單節五記三分彈，取得5分微幅領先進軍決勝節，不過末節卻風雲變色，狄帝的連續攔下肆虐與李家瑞拋投得手，拉出6比0攻勢幫助攻城獅反超，接著朱雲豪、李家瑞連續砍進外線，送給對方遙遠的祝福。

雖然夢想家靠著李德威的三分彈一度反超，但是此役復出的高國豪在關鍵時刻命中要命的三分彈，直擊夢想家心臟，再度超前並拉開分差，接著艾夫伯、狄帝、曾柏喻接連在內線連續得分，在終場前1分鐘拉開分差到雙位數，奠定勝基。

本場比賽「阿伯」艾夫伯斬獲全場最高的25分，板凳出發的狄帝則挹注21分、19籃板，另外李家瑞、曾柏喻各有16分、12分進帳；而夢想家則以布依德的20分、10籃板表現最優異。