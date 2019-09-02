運動雲

>

U18世界盃／旅日前再當抗日英雄　王彥程信心大提升

ETtoday運動雲

▲王彥程。（圖／甘霖廣告提供）

▲王彥程。（圖／甘霖廣告提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U18中華隊2日對戰日本隊，由王彥程掛帥主投，投5局僅失1分，比賽因雨裁定中華隊以3比1獲勝，讓日本嚐首敗，王彥程連兩年成為抗日英雄，也讓信心大提升。

王彥程此戰首局被石川昂彌適時安打狙擊失掉1分，不過他馬上回穩，連續兩局上演出3上3下， 4局上又被石川昂彌七傳安打，但石川盜壘失敗，然後再飆K，5局下連續3顆飛球再度讓日本無攻而返，5局下1比1平手時，羅暐捷適時安打超前2分，隨後雨勢增大，最後裁定獲勝，王彥程連兩年都「完投勝」日本。

請繼續往下閱讀...

王彥程投5局，用66球，僅被敲出2安打，奪3次三振，失1分。總教練周宗志滿意子弟兵表現，「賽前就希望他能重拾信心，很高興他能做到，速度沒有預測得那麼快，但把控球做好，還是能展現壓制性，直球、變速球及指叉球控制不錯。」

王彥程僅被敲2支安打，都是被第4棒石川昂彌所敲出，周宗志說，「第一支安打指叉球很低沒失投，第二支安打變速球也沒失投，只能說打者會打。」整體投球內容給90分的評分，周宗志透露，「王彥程巔峰時期，直球是武器，受傷後回不來，所以開始調整變化球，投球節奏卻亂掉，兩種都投不好，今天看到他由直球搶好球數，變化球對決，都有做到。」

此戰是王彥程第二次登板，30日對美國表現不佳，這場比賽扳回顏面，他表示，「對美國狀況不好，即時抓回來，對日本就把球壓低讓他們打不好，自己覺得只有70分，開賽控球不好，越投越好，去年有經驗，是對決熟悉的對手。

連兩年抗日成功，留下難得紀錄，王彥程坦言，「老天爺幫我很大的忙，增加蠻大的信心，原本有設定目標7局，雖然可惜沒能繼續投，但球隊贏球就好。」王彥程在U18世界盃前就和日職樂天金鷹簽下育成合約，旅日前再抗日一次，讓日本球迷先認識他。
 

關鍵字： U18世界盃中華隊王彥程
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

推薦閱讀

快訊／宣布不參加東京奧運！莊智淵深夜400字吐心聲：不再參加代表隊…

前桃猿洋投道恩斯遭強襲球擊中臉部　當場趴地送醫檢查

韋蘭德生涯第3場無安打比賽　大聯盟史上第6人

中職／統一獅註銷陳傑憲　註冊古林睿煬等4新人準備上一軍

U18世界盃／及時雨！中華隊因雨裁定3比1擊敗日本

U18世界盃／被日本16分打爆　中斷美國跨屆18連勝

世籃賽／不到16分鐘就下班　字母哥領軍痛宰蒙特內哥羅

愛棒球才來！李宗盛獻唱無價唱哭球迷　阿迷趴經典永存

莊智淵和蔣澎龍20年恩怨再續 　蔣教導林昀儒取代莊一哥

張育成二、三壘有人被三振　回傳球打中裁判得分

熱門新聞

快訊／宣布不參加東京奧運！莊智淵深夜400字吐心聲：不再參加代表隊…

前桃猿洋投道恩斯遭強襲球擊中臉部　當場趴地送醫檢查

韋蘭德生涯第3場無安打比賽　大聯盟史上第6人

中職／統一獅註銷陳傑憲　註冊古林睿煬等4新人準備上一軍

U18世界盃／及時雨！中華隊因雨裁定3比1擊敗日本

U18世界盃／被日本16分打爆　中斷美國跨屆18連勝

讀者回應

﻿

最新新聞

1晧宇國際花數千萬打造頂級籃球館

2塞爾維亞火力秀　59分宰菲律賓

3板凳到先發　羅暐捷勝打真抗日

4陳冠宇鎖住歐力士攻勢　羅德戰平

5王彥程變化球發威　連兩年射日

熱門新聞

1即／宣布不參加東奧！莊智淵深夜400字吐心聲

2道恩斯遭強襲球擊中臉　趴地送醫檢查

3韋蘭德第3場無安打　大聯盟史上第6人

4統一註銷陳傑憲　古林睿煬準備上一軍

5U18世界盃因雨裁定　中華3比1日本

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌

彷彿重生！男脊椎彎曲85度求醫　嘆「無法做事」醫師整骨神救援

超狂神人「靠竹子」造秘密基地　挖滑水道爽溜...網：我也想要！

溜冰明日星追包龍星賢哥小女兒...　慘遭淋糖任螞蟻咬 跪地當人肉槍靶
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366