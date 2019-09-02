U18世界盃／旅日前再當抗日英雄　王彥程信心大提升

▲王彥程。（圖／甘霖廣告提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U18中華隊2日對戰日本隊，由王彥程掛帥主投，投5局僅失1分，比賽因雨裁定中華隊以3比1獲勝，讓日本嚐首敗，王彥程連兩年成為抗日英雄，也讓信心大提升。

王彥程此戰首局被石川昂彌適時安打狙擊失掉1分，不過他馬上回穩，連續兩局上演出3上3下， 4局上又被石川昂彌七傳安打，但石川盜壘失敗，然後再飆K，5局下連續3顆飛球再度讓日本無攻而返，5局下1比1平手時，羅暐捷適時安打超前2分，隨後雨勢增大，最後裁定獲勝，王彥程連兩年都「完投勝」日本。

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王彥程投5局，用66球，僅被敲出2安打，奪3次三振，失1分。總教練周宗志滿意子弟兵表現，「賽前就希望他能重拾信心，很高興他能做到，速度沒有預測得那麼快，但把控球做好，還是能展現壓制性，直球、變速球及指叉球控制不錯。」

王彥程僅被敲2支安打，都是被第4棒石川昂彌所敲出，周宗志說，「第一支安打指叉球很低沒失投，第二支安打變速球也沒失投，只能說打者會打。」整體投球內容給90分的評分，周宗志透露，「王彥程巔峰時期，直球是武器，受傷後回不來，所以開始調整變化球，投球節奏卻亂掉，兩種都投不好，今天看到他由直球搶好球數，變化球對決，都有做到。」

此戰是王彥程第二次登板，30日對美國表現不佳，這場比賽扳回顏面，他表示，「對美國狀況不好，即時抓回來，對日本就把球壓低讓他們打不好，自己覺得只有70分，開賽控球不好，越投越好，去年有經驗，是對決熟悉的對手。

連兩年抗日成功，留下難得紀錄，王彥程坦言，「老天爺幫我很大的忙，增加蠻大的信心，原本有設定目標7局，雖然可惜沒能繼續投，但球隊贏球就好。」王彥程在U18世界盃前就和日職樂天金鷹簽下育成合約，旅日前再抗日一次，讓日本球迷先認識他。

